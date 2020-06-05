Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla ifadeye çağırıldı

İzmir'de Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı eski paylaşımlarda "Erdoğan hakaret ettiği" iddiasıyla savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.

İZMİR / Cumhuriyet
05 Haziran 2020 Cuma, 13:23
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda hakkında, geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı iddia edilen paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcı, bugün Başkan Arda'yı ifade vermek için adliyeye çağırdı. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ifade vermek üzere savcılığa gitti. 

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Arda, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'ndaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. 


Video Haberler