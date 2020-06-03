Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'dan suç duyurusu: Hedef gösteriliyorum

03 Haziran 2020 Çarşamba, 12:15

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, 2016 yılında attığı iddia edilen tweetler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Siyaseten gücü yetmeyenler tarafından hedef gösterildiğini söyleyen Arda, Gaziemir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca ve AKP Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Kendisine yöneltilen suçlamaların tamamen ülkenin içinde bulunduğu durumu gizleme, gündemi değiştirme taktiği ve başarısız siyasi bir hamle olduğunu belirten Arda, “Medyaya yansıyan haberlerde hakkımda suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmektedir. Kamuoyuna duyurmam gerekir ki, benim Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren bir açıklamam olmamıştır. Ortaya atılan iddiaları yüce Türk yargısı en iyi şekilde araştıracak ve sonuçlandıracaktır. Gaziemir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, cumhurbaşkanına hakaret içerdiğini düşündüğü bu paylaşımları, ilerleyen süreçte ‘Herkes haddini bilecek, ayağını denk alacak’ diyerek defalarca kez kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak açıkça beni tehdit etmiştir. Konuyu yargıya intikal ettirdiğini söylemesine karşın, sonucunu beklemeksizin art arda yaptığı paylaşımlar yargıyı etkileme çabasından başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

“HESAPLARIN TEK BİR MERKEZDEN YÖNETİLDİĞİ ÇOK AÇIK”

Sosyal medya trollerine hedef gösterildiğini vurgulayan Arda, “Hesaplarıma tek bir merkezden yönlendirildiği açık olan bu mesajları gönderenler hakkında da suç duyurusunda bulunuyorum. Eşim, çocuklarım, ailem ile ilgili ahlaksızca yapılan bu saldırıların karşısında her türlü hukuki zeminde savaşacağımı Gaziemir halkının bilmesini isterim. AKP Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay ve Gaziemir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, Gaziemir Belediyesi önünde yaptıkları basın açıklamasında şahsıma yönelik, ‘Ahlaktan yoksun belediye başkanı’ demek suretiyle ‘kamu görevlisine hakaret’ etmiş, yine aynı basın açıklamasında beni, Cumhurbaşkanı’na hakaret etmiş gibi göstererek ‘iftira atmak’ suçu da işlemişlerdir. Bu nedenle kendileri hakkında dün itibariyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum” dedi.

Sosyal medyada mesajların yayılmasını sağlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Arda, şunları kaydetti:

“Hakaret içerdiği varsayılan bu sosyal medya içeriklerinin başkaları tarafından da paylaşılması, varsayılan hakaret suçuna zincirleme katılarak suçun asli faili olmak anlamına geldiği yüksek yargının içtihat niteliğindeki kararlarıyla teyit edilmektedir. Yargıtay 18. Ceza Dairesi’nin yerleşmiş kararlarıyla sosyal medya içeriğini paylaşanın yanında, bu paylaşımı yayanlar için de aynı cezanın verileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle hakaret olduğu öne sürülen bu içerikleri paylaşan başta Gaziemir Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca olmak üzere, sosyal medyada bu mesajların yayılmasını sağlayanlar ve sosyal medya hesaplarıma hakarette bulunanlar hakkında işlem yapılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumu kamuoyuna duyururum.”