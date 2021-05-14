İsrail basınından, "Hamas, Rusya aracılığıyla ateşkes teklif etti" iddiası

14 Mayıs 2021 Cuma, 12:54

İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yönelik hava saldırıları gece boyunca sürdü. Netanyahu, operasyona ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik operasyonun "gerekli görüldüğü sürece" devam edeceğini kaydetti.

Times of Israel 12 Mayıs'ta, Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzuk’un Rusya’ya, "İsrail ile ateşkese hazır olduklarını söylediği" öne sürmüştü.

Habere göre Marzuk, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanovile yaptığı telefon görüşmesinde, Hamas liderliği adına konuştuğunu belirterek, "Uluslararası toplumun İsrail'e, El Aksa Camii çevresindeki eylemlerini durdurması için gerekli baskıyı yapacağı inancıyla; karşılıklı olarak, İsrail'e yönelik askeri harekatı durdurmaya hazır olduklarını" söyledi.

“DURDURACAĞIMIZI SÖYLEDİM”

Haberde, Marzuk’un Hamas bağlantılı bir medya kuruluşuna verdiği röportaj da yer aldı. Marzuk’un, “Avrupalılar bizimle temasa geçti ve kısa menzilli füzeleri ateşlemeyi durdurmamızı söyledi. Aksi takdirde Gazze'nin yeniden inşasına katılmayacaklardı. Onlara kısa menzilli füzelerimizi durduracağımızı ve bunun yerine uzun menzilli füzeler kullanacağımızı söyledim" ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU NE CEVAP VERDİ?

The Guardian’ın Ynetnews’ten aktardığına göre, Netanyahu, İsrail kabinesine yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes teklifini reddettiğini söyledi. Habere göre, ateşkes teklifinin Rusya Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapıldığı öne sürüldü.

GAZZE’DEKİ SON DURUM

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 10 kişinin daha hayatını kaybettiği aktarıldı. Buna göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi.