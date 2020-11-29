Gece öldürüldü, cesedi sokağa çıkma kısıtlaması bitince bulundu
Küçükçekmece’de dün akşam apartman boşluğunda bıçaklanarak öldürülen şahıs, bu sabah sokağa çıkma kısıtlaması sona erince bina sakinleri tarafından bulundu.
Olay, dün gece Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 2403. Sokak’ta iki katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre C.B isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle binanın apartman boşluğunda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklandı.
Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan şahsı sabah sokağa çıkma kısıtlaması bitince dışarı çıkan bina sakinleri buldu. Bina sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptı.
Yapılan incelemenin ardından C.B’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken ekipler, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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