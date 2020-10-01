'Geçemez huylu huyundan ve Necati Behçet'
Dost Meclislerinde Kasideler, Behçet Necatigil arşivinde bulunan kendi yazdığı kaside ve gazellerin çevresinde oluşuyor. Necatigil’in günlük hayatındaki incelikleri, dostlarıyla ilişkilerini göstermesi bakımından da önemli bir anı kitabı.
“Geçemez huylu huyundan ve Necati Behçet /
Bir kısık ezgi arar fanfar u boru yerine”.
Dost Meclislerinde Kasideler, Necatigil arşivinde bulunan kendi yazdığı kaside ve gazellerin çevresinde oluşuyor. Her şiir bir anıya, bir fotoğraf albümüne uzanıyor.
Çay partisi, piknik, yılbaşı, mezuniyet, misafirlik, ödül, doğum, emeklilik, uğurlama gibi teşekkür ve tebrik günlerini Necatigil şiirle taçlandırarak bir geleneği sürdürürken kızı Ayşe Sarısayın da bu şiirlerin hikâyelerini anılarına, tanıklıklara dayanarak, kitaplardan yararlanarak anlatıyor.
Behçet Necatigil’in günlük hayatındaki incelikleri, dostlarıyla ilişkilerini göstermesi bakımından da önemli bir anı kitabı.
Dost Meclislerinde Kasideler / Behçet Necatigil / Yayına Hazırlayanlar: Ayşe Sarısayın, Şaban Özdemir / Yapı Kredi Yayınları / 244 s.
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