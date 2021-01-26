Geçen yıl doğrudan uluslararası yatırımlar yüzde 42 azaldı

26 Ocak 2021 Salı, 06:00

Rapordaki tahminlere göre, 2019 yılında 1.5 trilyon dolar olarak kaydedilen küresel doğrudan uluslararası (yabancı) yatırımlar geçen yıl yüzde 42 azalarak 859 milyar dolara geriledi.

2005’TEN BERİ İLK

Rapor, geçen yılla ilgili bu yatırımların 2005 yılından bu yana ilk defa 1 trilyon doların altında kalmasına atıf yaparken, şu vurgu dikkat çekti: “Böylesine düşük bir yatırım seviyesi en son 1990’larda görüldü. Geçen yılki küresel doğrudan yatırımlar, küresel mali krizinin yaşandığı 2008-2009’daki yatırımların yüzde 30’dan fazla altında kaldı.” Doğrudan yabancı yatırım akışındaki azalmanın en çok gelişmiş ülkelerde yoğunlaştığına dikkat çekilen raporda, bu ülkelere yatırımların yüzde 69 azalışla 229 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda ABD’deki doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 49 azalarak 134 milyar dolara düştü. ABD’deki doğrudan yabancı yatırımlardaki azalışta, toptan ticaret, finansal hizmetler ve imalat sektörlerindeki yatırımların azalması etkili oldu. Avrupa’ya yönelik yatırımlar da 3’te 2 azalışla 4 milyar dolarda kaldı.

ÇİN’DE ARTIŞ VAR

UNCTAD’ın raporunda, gelişmekte olan ekonomilere yönelik doğrudan yabancı yatırımların, geçen yıl yüzde 12 azalarak 616 milyar dolara gerilediği, buna rağmen gelişmekte olan ülkelerin küresel doğrudan yabancı yatırımlardaki payının yüzde 72’ye yükselerek rekor kırdığı kaydedildi. Çin’e olan yatırımların ise yüzde 4 artarak 163 milyar dolara yükseldiği bildirildi.