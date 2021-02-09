Geçen yıl İŞKUR’a işsizlik ödeneği almak için 1 milyon 510 bin 856 işçi başvurdu

09 Şubat 2021 Salı, 06:00

AKP iktidarının yanlış politikaları nedeniyle Türkiye’de 2018’in ortasından bu yana yaşanan ekonomik krize, geçen nisan ayında eklenen Covid-19 salgınının etkileri özellikle emekçilere büyük yıkım getirdi. Açıklanan her yeni veri, bunu dikkat çekici şekilde ortaya koyuyor. Bunun son örneği Türkiye İş Kurumu’ndan (İŞKUR) geldi.

İŞKUR’un dün açıkladığı “Ocak 2021 Aylık Bülteni”ndeki verilere göre 2020 yılının tümünde işsizlik ödeneği almak için İŞKUR’a başvuran işsizlerin sayısı, Covid-19 salgını nedeniyle 17 Nisan 2020’de başlayan işten çıkarma yasağına rağmen 1 milyon 510 bin 856 kişiye ulaştı. Ancak bu kişilerin sadece 509 bin 538’i, sürekli tartışma konusu olan şartları sağlayarak ödenek almaya hak kazandı.

‘HAK EDİŞ’ AZALDI

Kasım 2020’ye göre başvuranlar 118 bin 57, hak kazananlar 32 bin 472 kişi arttı. Salgının etkilerinin arttığı mart sonundan Aralık 2020 sonuna kadar ise başvuranların sayısı 1 milyon 8 bin 669, hak kazananların sayısı 269 bin 803 kişi yükseldi. Ayrıca 2020’de başvuranların ödeneğe hak kazanma oranı yüzde 33.7’ye kadar düştü. Bu oran 2019’da yüzde 51.8’di. Ödenek için başvuranlara il bazında bakıldığında ilk sırada 394 bin 166 kişi ile İstanbul yer alıyor.

Bu ili 115 bin 981 kişiyle Ankara, 89 bin 471 kişiyle Antalya, 86 bin 468 kişiyle İzmir ve 58 bin 82 kişiyle Bursa izliyor. En az başvuru ise 1153 kişiyle Tunceli’de. Bu ili de 1393 başvuruyla Bayburt, 1595 başvuruyla Ardahan, 1669 başvuruyla Kilis ve 1767 başvuruyla Gümüşhane izledi. Öte yandan başvuruya karşın hak edişlere iller bazında bakıldığında en yüksek oranın yüzde 42.7 ile Bilecik’te, en düşük oranın ise yüzde 10.6 ile Hakkâri’de olduğu ortaya çıktı. Bu oran İstanbul’da yüzde 38.5, Ankara’da yüzde 33.1, Antalya’da yüzde 24.2, İzmir’de yüzde 36.6 ve Bursa’da yüzde 40.4 oldu.

KADINLAR ZORDA

Yine İŞKUR’un verilerine göre işverenlerin eleman almak için bildirdiği “açık iş” sayısı, Ocak 2021’de 2020 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 44.4 azalarak 96 bin 482 adede düştü. Bu kapsamda özel sektörün bildirimleri yüzde 44.5 azalarak 95 bin 983 adet, kamunun bildirimleri yüzde 19.6 azalarak 499 adet oldu.

İŞKUR tarafından “işe yerleştirme” ise yüzde 19.2 azalarak 70 bin 589 kişiye indi. İşe yerleştirmedeki düşüşe cinsiyet açısından bakınca, kadınların önemli sorunlar yaşadığı anlaşılıyor. İş yerleştirme kadınlarda yüzde 26.8 düşerek 23 bin 288 kişi, erkeklerde yüzde 14.9’la 47 bin 301 kişi oldu.