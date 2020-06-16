"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın lüks lokanta açtı!
Karantina döneminde konserleri iptal olduğu için "geçinemiyorum" diyerek gündeme gelen Demet Akalın, ultra lüks lokanta açtı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı yaşadığı maddi sıkıntıları "Geçinemiyorum" sözleriyle dile getiren ve tepki çeken Demet Akalın, Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle düzenlenen konsere çıkmasının ardından Anadolu Hisarı'nda lüks bir restoran açtı.
Denize sıfır lüks lokantanın adının Hirahan olduğu öğrenilirken, mekânın içindeki pahalı dekorlar ve eşyalar dikkat çekti.
Sosyal medyada pek çok kullanıcı Akalın'ın restoran açtığı haberine "Hani geçinemiyordun?" diyerek tepki gösterdi.
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