Gedik Filarmoni CRR Konser Salonu’nda
CRR Konser Salonu, keman sanatçısı Önder Baloğlu liderliğinde Gedik Filarmoni Orkestrası’nı konuk ediyor.
Antik Anadolu kültüründen bu yana biriktirilen ses hazinelerinin ortaya çıkarılması üzerine yoğunlaşan Gedik Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü besteci Kamran İnce’ye İstanbul Filarmoni Derneği’nin 75. yılı onuruna verdiği siparişle bir eserin daha Dünya Prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Cemal Reşit Rey, Kamran İnce ve Fazıl Say’ın eserlerine yer verilen “Köprüler” başlıklı konserde Kamran İnce’nin Intermezzo adlı eseri aracılığıyla ilk dönem Türk bestecilerden Cemal Reşit Rey ve dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say arasında benzersiz bir köprü kuruluyor. Konser, 21 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de CRR Konser Salonu YouTube hesabında yayımlanacak.
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