Gedik Sanat, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için yedi gün boyunca oyun sahneliyor
Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gedik Sanat, İstanbul Gedik Üniversitesi ile birlikte kurguladığı “Karantina Halleri” projesi ile tiyatro ve müziği bir araya getiriyor.
Gedik Sanat Genel Sanat Yönetmeni Caner Akgün, “Günümüzün yaşanmışlıklarına ayna tutan projeler üreten Gedik Sanat olarak bizler çağdaş sanatlar üzerine bileşen yeni projeyle bir kez daha sanatseverlerle birlikteyiz. Dijital projeleriyle geçirdiğimiz pandemi sürecinde çok disiplinli bir kurguyla içerik ürettik” diyor.
Nilay Erdönmez yönetmenliğinde uyarlanan, bireyin sıkışmışlığı ve yaşam arayışını konu edinen yedi tiyatro metnini Çağdaş Türk Müziğinin genç temsilcileri Uğur Çerkezoğlu, Yunus Gencer ve Hakan Ali Toker’in ürettikleri müzikler tamamladı.
Çalışma; İstanbul Gedik Üniversitesi Performans Alanı’nda çekildi. Bugünden itibaren yedi gün boyunca saat 21.00’de Gedik Sanat ve İstanbul Gedik Üniversitesi sosyal medya hesaplarında takip edilebilir.
Peer Gynt (Henrik Ibsen), Martı (Anton Çehov), Rüya Oyunu (August Strindberg), Leonce ile Lena (Georg Büchner), Üç Kız Kardeş (Anton Çehov), Ağzı Çiçekli Adam (Luigi Pirandello), Kuşlar (Aristophanes) eserleri projede bir araya geliyor.
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