Geleceğe damgası vurması beklenen cep telefonu teknolojileri
Cep telefonları gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hemen hemen tüm ihtiyaçlarımıza cevap veren akıllı cep telefonlarının teknolojik gelişimi hızla devam ediyor. İşte geleceğe damga vuracak telefon teknolojileri...
Akıllı cep telefonları,
alışverişten eğlenceye gündelik hayatta ihtiyaç duyduğumuz neredeyse tüm
beklentilerimizi karşılamayı sürdürüyor. Yapılan araştırmalar* 2020’de
dünya genelinde akıllı telefon kullanıcıları sayısının 3,5 milyar’ı geçtiğini
gösterirken telefon kullanım alışkanlıkları da artış göstemeye devam ediyor.
2018’de Amerika’da yapılan bir araştırma**, kullanıcıların telefonlarını günde
48 kez açtıklarını ortaya koyarken, Z kuşağında bu sayının 79’a çıktığı
görülüyor.
Elektronik ürünlerini en
uygun fiyat, en kaliteli hizmet ve güvenilir alışveriş yaklaşımıyla ulaştırmak
üzere 2008 yılında kurulan İncehesap.com verilerine göre, mobil cihazların
kullanımı hızla artıyor. Veriler, 2020’de İncehesap.com’a yapılan ziyaretlerin
%65’inin mobil cihazlar üzerinden gerçekleştiğini gösteriyor. Önümüzdeki döneme
damgasını vurması beklenen cep telefonu teknolojilerine odaklanan İncehesap.com,
cep telefonu sektörünün geleceğini masaya yatırdı.
YENİ ÇİPLER
PERFORMANS ARTIŞI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLAYACAK
Önümüzdeki
dönemde telefonların işlem güçleri her geçen gün artmaya devam edecek. Böylece
cep telefonlarımızla daha yüksek işlem gücü gerektiren uygulamaları sorunsuzca
çalıştırabileceğiz. Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisinin
önümüzdeki sene 3 nm mimarisine dayalı çiplerin seri üretimine başlayacağı
biliniyor. 3 nm mimarisine sahip işlemcili cep telefonlarında yüzde 15-35 performans
artışı beklenirken, cihazların yüzde 25-35 arasında enerji verimliliği sağlayacağı
da öngörülüyor.
5G
EZBERLERİ BOZACAK
Önümüzdeki
dönemin bir diğer önemli gelişmesi ise 5G teknolojisinin yaygınlaşması
olacak. 5G teknolojisinin hayatımıza girmesiyle birlikte mobil cihaz
kullanma deneyimimizin iyileşmesinin yanında; akıllı şehir, akıllı ev çözümleri
ve otonom araçların kullanımı konusundaki gelişmelere de tanıklık
edeceğiz. Daha geniş bir frekans aralığında, daha yüksek internet
hızlarına ulaşılmasını sağlayan hücresel veri altyapısı olan 5G tüm dünyada
yaygınlaştığında, mobil cihaz kullanım deneyimlerinde büyük bir dönüşüm
yaşanacak. Bu paralelde; video izleme, oyun oynama ve benzeri aksiyonlar
kesintisiz bir şekilde gerçekleşecek.
CEP
TELEFONLARI TEK ŞARJLA 5 GÜN KULLANILABİLECEK
Halen mobil cihazlarda
lithium-ion (Li-ion) piller kullanılıyor. Cep telefonlarının sürekli artan
enerji ihtiyaçları kapsamında bu alanda yapılan çalışmalar da hız kesmeden
sürüyor. Bir telefonu 5 güne kadar çalıştırabilecek ve doğaya daha az zarar
veren yeni nesil pil teknolojileri üzerine çalışmalar devam ediyor. Kablosuz
şarj teknolojilerinde de gelişmeler yaşanıyor. İlerleyen süreçte kullanıcıların
kablosuz şarja daha fazla adapte olabileceği öngörülüyor. Ayrıca tüm bu
gelişmeler paralelinde; Wi-Fi ya da benzeri bir radyo frekans yöntemi ile
kablosuz şarj teknolojilerinin geliştirilmesi konusundaki teorik çalışmalar da
sürüyor.
TELEFONLA
ÇEKİLEN FİLMLER GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ
Multimedya içeriğini
destekleyen uygulamalar ve sosyal medya platformlarının sayısı arttıkça daha
kaliteli içerik üretebilecek ekipmana sahip telefonlara olan ihtiyaç da
çoğalıyor. Bu ihtiyaç kapsamında hareket eden üreticiler her yeni model
telefonda daha iyi bir lens ve daha kaliteli görüntü sağlayan kameralar
geliştiriyor. Önümüzdeki süreçte, ön ve arka kameraları daha iyi görüntü
kaydeden ve film çekmeye bile olanak tanıyan cep telefonu modelleriyle
karşılaşabileceğiz.
SANAL
GERÇEKLİK TEKNOLOJİLERİ EĞİTİM ALANINDA KULLANILABİLECEK
Son dönemde “sanal
gerçeklik” kavramını daha çok duymaya devam ediyoruz. Her geçen gün farklı
alanlarda kullanımına şahit olduğumuz sanal gerçeklik teknolojisinin, cep
telefonlarına entegre edilerek uzaktan eğitim ve çalışma sisteminin
yaygınlaşması kapsamında, eğitim, personel yetiştirme gibi alanlarda da
kullanılabileceği öngörülüyor.
CEP
TELEFONU TEKNOLOJİLERİ GELİŞİMİNİ SÜRDÜRECEK
İncehesap.com Kurucu Ortağı
Nurettin Erzen; “Yapılan araştırmalar akıllı cep telefonu kullanımının sürekli
arttığını gösteriyor. Gerek sosyal medya platformlarının yaygınlaşması gerekse
de her ihtiyaca cevap veren uygulamaların yaygınlaşmasıyla bu oran katlanarak
artmaya devam edecektir. Bu kapsamda yeni teknolojilerin geliştirilmesi de tabi
kaçınılmaz oluyor. Önümüzdeki dönemde geliştirilecek yeni çipler, 5G
teknolojisi, yeni nesil bataryalar ve sanal gerçeklik teknolojilerinin
hayatımızda daha çok yer edineceğini düşünüyoruz” dedi.
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