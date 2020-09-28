Gelecek Partili Çevik, "hak ve adalet" senedi imzaladı

28 Eylül 2020 Pazartesi, 20:27

Çevik, Ankara İvedik’teki esnafları ziyaret etti. Bir esnaf ile arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Çevik, partisinin iktidar olması halinde yapacağı çalışmaları bir kağıda yazıp altına imzasını attı. Kağıdı ise, esnafa veren Çevik, sözünü tutmaması halinde kağıdı twitter’dan paylaşmasını istedi.

Esnafın teşekkür ettiği Çevik, ziyaretine devam etti.

Çevik ve esnaf arasındaki diyalog şöyle sürdü:

NESLİHAN ÇEVİK: Senin şahitliğinde gelecekte ülkemizin yönetiminde herhangi bir düzeyde yer aldığım andan itibaren adalet ve hak için güçsüzün güçlenmesi için, gençlere kaliteli hayat ve istihdam için çalışacağıma yemin ediyorum. Allah’ın rahmeti üzerinize olsun inşallah.

ESNAF: Allah Razı olsun teşekkür ediyorum

NESLİHAN ÇEVİK: Bunu ben size bırakacağım. Bunu çekmecenize koyun yarın bugün ben bir yerlere gelirsem, bunu Twitter’da paylaşırsınız. Dersiniz ki; Neslihan sen buraya gelmiştin, bana böyle demiştin. Sözünü tuttun mu? Diye hesap sorarsın.

ESNAF: Estağfurullh, İnşallah, Yeter ki başa geçin yani..

NESLİHAN ÇEVİK: İnşallah…