Gelecek Partili isimden, Pelikancılara yeni suçlama

28 Temmuz 2020 Salı, 12:52

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, yaptığı açıklamada "Yargı yoluyla elde etmek istedikleri 'böyle bir yapı yoktur' kararı ile kendilerini bekleyen hukuki akıbetten kurtularak; 1 Mayıs 2016 tarihinde meşru hükümeti sivil bir darbe yoluyla indirme teşebbüsüyle başlayan ve bugüne kadar yapmış oldukları her türlü hukuksuzluktan sıyrılma gayretindedirler" dedi.

MÜCADELE EDECEĞİZ

Üstün, "Gelecek Partisi olarak, demokrasimize, hukuk devletine, toplumsal düzene ve barışa tehlike teşkil eden bu ve benzeri her türlü illegal karanlık yapıları ifşa edip, mücadele edeceğiz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı olan Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı sırasında 1 Mayıs 2016'da Pelikan adlı bir internet sayfasında yazılanların ardından görevden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu operasyonun arkasında Hilal Kaplan ve Süheyb Öğüt gibi isimlerin olduğu iddiası yalanlanmazken, Kaplan ve Öğüt, Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci hakkında Pelikan ismini kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu ve ifade vermek zorunda kaldığını belirtti.

Üstün; grubun Türkiye'de varlığının ve "siyasete, medyaya, yargıya ve bürokrasiye müdahalesinin" bilindiğini belirtirken, kendilerini aklamaya çalıştıklarını savundu:

"Bilinmelidir ki; bu illegal yapının, kendilerini aklamak için başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, bazı siyasilerin arkalarına saklanmaları ve her mecrada sanki Cumhurbaşkanı ile bu siyasilerin sözcüleriymiş gibi davranmaları özellikle dikkatimizi çekmektedir. Bu illegal yapının en fazla müdahalesinin demokratik düzene, Ak Parti'ye, AK Parti, AKP içindeki hoşlanmadıkları yöneticilere ve değişmesini istedikleri bakanlara yönelik olduğunu defalarca uyarı mahiyetinde söylemiştik. Yine daha önce belirttiğimiz üzere, Pelikan ismini ağzına alan herkesin derhal derdest edilmesini isteyerek, bağımsız ve tarafsız yargı mensuplarına da talimat verme cüreti gösterdiklerini de hatırlatırız. Bu sebeplerle, başta Cumhurbaşkanı ve Ak Partili siyasiler olmak üzere, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan herkesten bu illegal yapıya karşı dikkatli olmalarını ve hukuki tavır almalarını beklemekteyiz."

"HUKUKSUZLUKTAN SIYRILMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Üstün, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Demokratik teamüllere ve hukuk devleti ilkelerine kast aşamasına gelmiş olan Pelikan isimli bu illegal yapı ve mensuplarının ne yapmak istediklerinin de farkındayız. Yargı yoluyla elde etmek istedikleri 'böyle bir yapı yoktur' kararı ile kendilerini bekleyen hukuki akıbetten kurtularak; 1 Mayıs 2016 tarihinde meşru hükümeti sivil bir darbe yoluyla indirme teşebbüsüyle başlayan ve bugüne kadar yapmış oldukları her türlü hukuksuzluktan sıyrılma gayretindedirler. Gelecek Partisi olarak, demokrasimize, hukuk devletine, toplumsal düzene ve barışa tehlike teşkil eden bu ve benzeri her türlü illegal karanlık yapıları ifşa edip, mücadele edeceğimizi, kamuoyuna saygıyla sunarız.