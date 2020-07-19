Pelikancı hesaplara kısıtlama getirildi!

Twitter, Pelikancılara ait olan Bosphorus Global, Doğrusu Ne ve Günün Yalanları isimli Twitter adreslerine kısıtlama getirdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2020 Pazar, 14:12
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Twitter, Pelikancılar grubunun merkezi olan ve Pelikan Yalısı olarak bilinen Bosphorus Global'in (Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi) resmi sosyal medya hesabı olan @BosphorusGlobal 'e kısıtlama getirdi.

Söz konusu sayfaya girildiğinde, "Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?" notuyla karşılaşılıyor.
Yine Pelikan grubunun hazırlamış olduğu; @gununyalanlari ile @DogrusuNeTRT hesaplarında da olağan dışı etkinlik tespiti gerekçesiyle Twitter tarafından kısıtlama getirildi.

Öte yandan, Twitter son dönemde özellikle trol ağları içeren hesaplara erişim engeli getiriyor.

İşte kısıtlama getirilen o hesaplar:


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