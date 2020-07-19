Pelikancı hesaplara kısıtlama getirildi!
Twitter, Pelikancılara ait olan Bosphorus Global, Doğrusu Ne ve Günün Yalanları isimli Twitter adreslerine kısıtlama getirdi.
Twitter, Pelikancılar grubunun merkezi olan ve Pelikan Yalısı olarak bilinen Bosphorus Global'in (Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi) resmi sosyal medya hesabı olan @BosphorusGlobal 'e kısıtlama getirdi.
Söz konusu sayfaya girildiğinde, "Dikkat: Bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?" notuyla karşılaşılıyor.
Yine Pelikan grubunun hazırlamış olduğu; @gununyalanlari ile @DogrusuNeTRT hesaplarında da olağan dışı etkinlik tespiti gerekçesiyle Twitter tarafından kısıtlama getirildi.
Öte yandan, Twitter son dönemde özellikle trol ağları içeren hesaplara erişim engeli getiriyor.
İşte kısıtlama getirilen o hesaplar:
Video Haberler
- Yaralanan çocuktan sağlık görevlisine kan donduran soru
- Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
- Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler
- “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler
- Yolcu minibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
- Hasta yakınları sağlık çalışanına böyle saldırdı
- Bakan Koca açıklamıştı! O ilde skandal görüntüler
- Haliç'e demir atan yatta skandal görüntüler!
- Oğlu bıçaklı saldırıya uğradı! Anne balkondan ateş açtı
- Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Yeşilçam sorusu