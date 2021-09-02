Gelecek Partili Silkin'den "Bayraktar'ın asıl amacı Soylu" iddiası

02 Eylül 2021 Perşembe, 09:34

AKP hükümetinin 17-25 Aralık soruşturmalarında adı gündeme gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın itiraf olarak yorumlanan sözleri tartışılmaya devam ediyor. AKP’ye sert sözlerle yüklenen ve "Dosyamda ne varsa, hem tapeler hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” diyen Bayraktar'ın sözleri AKP içerisinde de hareketliliğe sebep oldu.

Halk TV'de "Sözüm Var" adlı programda Barış Terkoğlu ve Emin Çapa'nın sorularını yanıtlayan Emine Erdoğan’ın eski özel kalem müdürü olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, Bayraktar'ın çıkışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Silkin, Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in açıklamalarıyla hedefe konulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mesajını verdiğini iddia etti.

"BAYRAKTAR'IN AMACI SOYLU"

"AK Parti’de ‘Sedat Peker’in açıklamaları nedeniyle görevden alınmadı ama bu sefer kabine dışı bırakılabilir’ şeklinde görüşleri olduğunu biliyoruz Ankara’da. İçişleri Bakanı’nın kabine dışında kalma ihtimali konuşuluyor." diyen Silkin, Bayraktar'ın Soylu ile yakın ilişki içerisinde olduğunu söyledi ve şunları öne sürdü:

"Ben Erdoğan Bayraktar’ın bu açıklamalarının Süleyman Soylu’nun kabinede kalmasını sağlayacak örtülü bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Bu benim yorumum ve genel gözlemim. Çünkü yaptığı itirafın bir karşılığının olmayacağını kendisi de biliyor."