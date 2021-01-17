Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı C.T, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı.

AA
17 Ocak 2021 Pazar, 20:03
Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı
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Z.T, eşi C.T'nin kendisini döverek burnunu kırdığı gerekçesiyle Ardahan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı olan C.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.


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