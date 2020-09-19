Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi istifa etti
Gelecek Partisi Kurucular Kurulu'nda yer alan Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa etti.
İki dönem AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevini üstlenen ve Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi'nin 150 kişilik kurucular kurulunda yer alan Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Kobal konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gelecek Partisi'nde bulunmuş olduğum görevlerden bugün itibariyle istifa ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" dedi.
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