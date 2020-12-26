Gelecek Partisi'nden bütçeye tepki: "Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa”

26 Aralık 2020 Cumartesi, 12:56

Gelecek Partisi, 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesine 4 milyar 39 milyon lira, çiftçiye ise 22 milyar lira destek ayrılmasını bir video ile eleştirdi.

Parti tarafından hazırlanan videoda, 2020 yılında çiftçinin giderlerine yapılan zam oranları ve gider kalemleri tek tek sıralanırken, 2021 yılında çiftçiye verilecek olan devlet desteğinin geçen yıl ile aynı oranda kaldığına dikkat çekildi.

"ÇİFTÇİNİN CEFASI, SARAYIN SEFASI"

Videoda şu açıklama yapıldı:

"2020 yılında açıklanan enflasyon yüzde 11,89, dolar kurundaki ortalama artış yüzde 35, tarımsal ilaçlara gelen zam yüzde 44,2, gübreye gelen zam yüzde 32,2, tohuma gelen zam yüzde 25, hayvan yemine gelen zam yüzde 42. Bu şartlar altında çiftçiye 2020 yılında 22 milyar lira yılında destek sağlandı. Bu şartlar altında çiftçiye 2021 yılında ödenecek toplam destek tutarı yine 22 milyar lira.

Ardında finansal bir enkaz bırakarak af dileyen bakan sırra kadem basarken, çiftçi yine tarlada üstelik döviz kurunun, gübrenin, yemin ve diğer gider kalemlerinin akıbeti belirsizken, Beştepe’deki 1000’lerce odada danışmanlar hiçbir iş yapmamaya devam etsin diye, 2 adım ötedeki Kıbrıs'a 8 uçak kalksın diye, Ankara'nın saraylarındaki İstanbul'un köşklerindeki sofralarda beyaz çaylar, ejder meyveli smoothieler, havyarlar eksik olmasın diye, Cumhurbaşkanlığı konvoyu biraz daha genişlesin diye bu Lale Devri hiç bitmesin diye, Cumhurbaşkanlığı bütçesine yapılacak olan artışsa yüzde 28,1 ile 4 milyar 39 milyon lira olarak belirlendi. Çiftçinin cefası, sarayın sefası..."

"BU TAKSİMİ KURT YAPMAZ, KUZULARA ŞAH OLSA"

Hazırlanan video film, şu mesaj ile paylaşıldı:

"Bu yıl; Tarımsal destekleme de artış yüzde 0 Evet yanlış okumadınız! “YÜZDE SIFIR” olurken Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde 28.1 arttı. ‘Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa’. #ÇiftcininCefasıSarayınSefası“