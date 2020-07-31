Gelecek Partisi’nden çok sert eleştiri: Bakan da başkan da istifa etsin

31 Temmuz 2020 Cuma, 14:38

Gelecek Partisi, Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir’i istifaya davet etti. TFF'nin liyakatsiz bir yönetim sergilediği ve siyasi kararlar aldığı savunularak, sporcu sağlığını hiçe sayan uygulamalar yapıldığı da öne sürüldü.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politikaları İzleme Kurulu’nun açıklaması şöyle:

GEÇ VE YAP-BOZ KARARLAR

* Olağanüstü pandemi şartlarında büyük zorluklarla mücadele eden takımlarımızın içinde bulunduğu güçlükler göz önüne alındığında, bu kararı geç kalınmış ve hükümetin diğer pek çok kararında olduğu gibi yap-boz yöntemiyle sonradan bulunmuş bir doğru olarak değerlendiriyoruz.

* Gençlik ve Spor Bakanı yaklaşık 4 aydan beri defalarca çağrıda bulunmamıza rağmen hiçbir açıklama yapmamış, özellikle futbol başta olmak üzere tüm spor camiasını kaderine terk etmiştir. Bugün ise küme düşmenin kaldırıldığına ilişkin açıklama yaparak bunu kişisel bir başarı hikayesine çevirmeye çalışmaktadır.

YETERSİZ YÖNETİM MODELİ

* Süreç içerisinde spor insanlarını kaderine terk ederek sessizce ve sorumsuzca Bakanlık koltuğunda oturan, olumlu konuları kendine, olumsuz konuları ise federasyonların üzerine atan Sayın Bakanın yetersiz yönetim modelini hayretle izliyoruz.

* Gençlik ve Spor Bakanı ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve yönetimini; sorumsuz ve liyakatsiz yönetim anlayışları, sporcu sağlığını hiçe sayan uygulamaları, kulüplerin taleplerini dikkate almayan siyasallaştırılmış kararları nedeniyle istifaya davet ediyoruz.