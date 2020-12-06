Gelecek Partisi'nden iktidarın sanatçılara vereceği bin liralık yardıma tepki

06 Aralık 2020 Pazar, 17:13

Gelecek Partisi Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın aldığı destek kararının gecikmiş olduğu vurgulanarak, "Mart ayından bu yana gerek muhalif siyasi partilerin gerekse sektör temsilcilerinin aylardır dile getirdiği taleplerine karşılık suskunluğunu nihayet bozdu, müzik sektörüne yönelik desteğini 10 ayın sonunda açıkladı" denildi.

Bakanlığın aldığı bin liralık yardım kararını, "Müziği aylarca susturan iktidarın layık gördüğü destek değil sus payı" diyerek eleştiren açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na şu sorular yöneltildi:

‘DESTEĞİN KAPSAMI 1.000 LİRA MIDIR?’

-Bakanlık Mart ayından beri takip ettiğimiz kadarıyla özel tiyatrolara rutin destekler dahil 12 milyon lira destek verdiğini, sinemaya rutin desteğini devam ettirdiğini ve şimdi de müzik sektörüne 20-30 milyon liralık destek vereceğini açıkladı. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında toplanan paraya ilişkin Nisan ayında meclise verilen soru önergesinde belirtilen 320 milyon liralık fon nerede ve bu para neden sanatçılara dağıtılmıyor? Bakanlık bu soruya bir cevap vermiş değil.

-Net 6 ayını işsiz geçiren sektörün mağdurlarına layık görülen destek sadece 1.000 lira mıdır? Sanatçı bu parayla hangi yarayı kapatabilir?

-Sayın Bakan tek kuruş elde edemeden 6 ay geçirseydi bu rakamı gönül rahatlığıyla telaffuz edebilir miydi?