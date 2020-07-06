Gelibolu yarımadasında orman yangını
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Yalova köyünde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Yalova köyü Ilgardere mevkiinde bugün 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görüldü. Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangına müdahale amacıyla, 20 helikopter, 107 arasöz ve 400 personelin bölgede çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.
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