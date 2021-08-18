Gelin almada yeni akım: Bando

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:24

Yaz ayları ile beraber yoğunlaşan düğün sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, düğünlerinin olacağı o özel gün için, sosyal medyanın da etkisiyle son trendleri takip ediyor. Düğün ritüellerini farklılaştırmak ve arkalarında güzel anılar bırakmak isteyen çiftlerin ilgi çekici aktivitelere yöneldiği gözlemleniyor.

Son olarak düğün sezonunun en dikkat çeken etkinlikleri ise bando ile gelin alma ve havadan drone ile fotoğraf çekimi oldu.

DAVUL ZURNANIN YENİ ALTERNATİFİ: BANDO

Evlilik ritüellerinde en öne çıkan aktivitelerden biri olan evden gelin alma etkinliğinde yeni trend bando olarak öne çıktı. Bando hizmeti yazın ilk aylarından itibaren rekor talep görmeye devam ediyor. Haziran ayında yüzde 261’lik bir artış gösteren bando hizmetinin, geçen sene aynı döneme göre yüzde 205 büyüdüğü gözlemlendi. Bando etkinliklerinde daha çok 15 ila 30 dakikalık performanslar öne çıkıyor. Talepler daha çok İstanbul’dan gelirken İzmir, Ankara ve Kocaeli’nde de büyük ilgi görüyor.

DÜĞÜN FOTOĞRAFLARININ ÇEKİMİ DRONE İLE YAPILIYOR

Düğün öncesi hazırlıklarda diğer dikkati çeken hizmet ise havadan drone ile fotoğraf çekimi oldu. Düğün sezonunun yoğunlaşması ile beraber artışa geçen bu hizmet, geçtiğimiz dönemin yaz aylarına göre yüzde 99 talep artışı yaşadı. Ağustos ayında ise yüzde 30’luk bir artış öngörülüyor.

Taleplerin çoğunluğu İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelirken Antalya’daki talep artışı da dikkat çekiyor.