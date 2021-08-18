Gelin almada yeni akım: Bando
Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, düğün için yaz aylarını bekliyor. Düğün sezonunun açılmasıyla da arkalarında güzel anılar bırakmak ve ritüelleri farklılaştırmak isteyen çiftlerin ilgi çekici aktivitelere yöneldiği görülüyor. Son dönemin yeni akımı ise 'bando'...
Yaz ayları ile beraber yoğunlaşan düğün sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, düğünlerinin olacağı o özel gün için, sosyal medyanın da etkisiyle son trendleri takip ediyor. Düğün ritüellerini farklılaştırmak ve arkalarında güzel anılar bırakmak isteyen çiftlerin ilgi çekici aktivitelere yöneldiği gözlemleniyor.
Son olarak düğün sezonunun en dikkat çeken etkinlikleri ise bando ile gelin alma ve havadan drone ile fotoğraf çekimi oldu.
DAVUL ZURNANIN YENİ ALTERNATİFİ: BANDO
Evlilik ritüellerinde en öne çıkan aktivitelerden biri olan evden gelin alma etkinliğinde yeni trend bando olarak öne çıktı. Bando hizmeti yazın ilk aylarından itibaren rekor talep görmeye devam ediyor. Haziran ayında yüzde 261’lik bir artış gösteren bando hizmetinin, geçen sene aynı döneme göre yüzde 205 büyüdüğü gözlemlendi. Bando etkinliklerinde daha çok 15 ila 30 dakikalık performanslar öne çıkıyor. Talepler daha çok İstanbul’dan gelirken İzmir, Ankara ve Kocaeli’nde de büyük ilgi görüyor.
DÜĞÜN FOTOĞRAFLARININ ÇEKİMİ DRONE İLE YAPILIYOR
Düğün öncesi hazırlıklarda diğer dikkati çeken hizmet ise havadan drone ile fotoğraf çekimi oldu. Düğün sezonunun yoğunlaşması ile beraber artışa geçen bu hizmet, geçtiğimiz dönemin yaz aylarına göre yüzde 99 talep artışı yaşadı. Ağustos ayında ise yüzde 30’luk bir artış öngörülüyor.
Taleplerin çoğunluğu İstanbul, Ankara ve İzmir’den gelirken Antalya’daki talep artışı da dikkat çekiyor.
Video Haberler
- İkinci el araç alacaklar dikkat!
- İETT otobüsünde ortalık karıştı! Gergin anlar kamerada
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
- Antalya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
- Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
- Afgan gazetecinin sözleri canlı yayına damga vurdu!
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'in iddiası: AKP-FETÖ mahrem görüşme yapıyor!
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- Yeşilçam’ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- Son seçim anketinde dikkat çeken detay
- 'MİT de devreye girdi'
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- Erdoğan gidince ne olacak?
- Aktürkoğlu sessizliğini bozdu