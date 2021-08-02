'Düğüncü' kayyımın marifetleri: "Herkes evinde otururken kurumun elinde ne var ne yok satıyorlar”

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:34

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, orman yangınları devam ederken bir yakınının kızının nikahına gittiğini açıklamasıyla büyük tepki çeken Türk Hava Kurumu (THK) Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın dönemiyle birlikte kurumda yaşananları açıkladı.

"Kayyım Başkan görece geldiğinde ilk açıklaması 'Biz bu kurumu tasfiye etmek için gelmedik, THK'yi finansal zorlukların içinden çıkaracağız' demişti. Bu açıklama sonrası ilk yaptığı iş, 3 adet CL 215 11 Dromader tipi yangın söndürme uçağı satışa çıkarmak olmuş” diyen Tekin, “Bu taşınmazların satışı hukuka aykırı. İşi gücü bırakmış pandemi döneminde herkes evinde otururken kurumun elinde ne var ne yok satıyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

Tekin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

AMAÇ ÖZELLEŞTİRME: Türk havacılığı dendiğinde ilk akla gelen kurum THK idi. Atatürk’ün bizlere mirası bugün içi boşaltılarak özelleştirilmek istenmektedir. İlk kayyum ataması yapıldığı zaman yıllarca yıpratılmış bu kurumun başına gelecekleri tahmin ediyorduk. Sadece ben değil birçok milletvekili arkadaşım atanan bu ‘düğüncü’ kayyumun iş ve işlemlerini Meclis gündemine taşıdık. Ama yanıt alamadık. Tam bir sessizlik hakim.

HURDA DEDİKLERİ UÇAKLA GÖSTERİ YAPTILAR: Bakan Pakdemirli çıkıp THK’nın uçaklarının eski kullanılamaz olduğunu söyledi. ‘Hurda’, ‘motoru yok’, ‘uçamaz’, ‘sertifikalarına güvenmiyorum’, ‘benim teşkilatım bunlarla uçmak istemiyor’ demişti. Ama aynı yangın söndürme uçağı, İstanbul’daki Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yürüttüğü TEKNOFEST’te temsili yangın söndürme uçuşu gerçekleştirdi. THK uçağı yaptığı temsili yangın söndürme uçuşunda, saatte 200 km hızla 5.5 ton suyu işaretlenen alana bıraktı.

EN PAHALI TEKLİFİ VEREN KAZANDI: Bakan Pakdemirli, bir de “Uçaklar 1960 model, uçmak isteyen varsa buyursun uçsun” demişti. Ama sonra Yunanistan’da çıkan yangına müdahale için kullanılamaz dediği uçaklarla yardım göndermeyi teklif etmişti. Uçakların 2020’ye kadar geçerli sertifikaları ortaya çıkmıştı. Amaç belli birilerine para kazandırmak. THK’nın bakımı yapılmış uçuşa hazır 5 uçağı ihaleye sokulmuyor. En pahalı teklifi sunan firmaya ihale veriliyor. Türkiye’nin, 3 Rus uçağına günlük 1.3 milyon lira, 153 gün için toplam 203 milyon lira ödeyeceği ortaya çıktı.

PANDEMİ FIRSATÇILĞI: Kurumun bütün mal varlıklarına göz dikmişler. Bütün dünya pandemiyle mücadele ederken, vatandaş evlerinden çıkamazken, bu beyler ihaleye çıktılar. Biz de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a bu ihaleleri sorduk. Kayyım heyeti ne için göreve gelmişti? Kurumun mallarını satmak için mi? Böylesine bir gündemde kurumun taşınmazlarını satılığa çıkarmak fırsatçılık değil midir?

OKTAY TOPU SOYLU’YA ATTI: Oktay, bize verdiği yanıt o kadar ciddiyetsiz ki devleti de tanımadıklarını ortaya koyuyor. Oktay, çareyi topu İçişleri Bakanlığı’na atmakta bulmuş ve “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca soru önergesinde bahsi geçen hususlar İçişleri Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” dedi.

HUKUKA AYKIRI: Bu taşınmazların pandemi sürecinde satışı hukuka zaten aykırı. İşi gücü bırakmış pandemi döneminde herkes evinde otururken kurumun elinde ne var ne yok satmaya çalışıyorlar.

ATEŞ KUŞLARI HANGARDA: Ateş kuşları denen yangın söndürme uçaklarını hangarda bekletiliyorlar, çürütüyorlar. Canlarımız, ormanlarımız yanıyor, bunlar seyrediyor. THK itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Avrupa’nın en büyük özel uçak yangın hava söndürme filosuna sahip olduğu bilinen, 36 yıldır yaklaşık 26 bin saat yangın söndürme uçuşu gerçekleştirmiş; başta Antalya, Bodrum, Çanakkale, İstanbul ve İzmir olmak üzere 2 binin üzerinde orman yangınına müdahale eden THK’nın içini boşaltanlardan hesap soracağız. Bu durum tam bir tam bir akıl tutulmasıdır, skandaldır.



