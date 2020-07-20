'Gelin bardağı'nı koparana 62 bin lira ceza
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 1800-2500 rakımda ''Gelin bardağı'' ismi verilen yeni bir bitki türü bulundu. 'Gelin bardağı'nı koparmanın cezası ise 62 bin lira.
Kahramanmaraş'ta 1800-2500 rakımda yetişen ''Gelin bardağı''nı koparmanın cezası 62 bin lira.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ahmet Yenisolak, yaptığı açıklamada, "Gelin bardağı'nın (fritillaria persica) Kahramanmaraş sınırlarındaki varlığı aynı zamanda şehrimizin ne kadar geniş ve bir o kadar farklı iklim özelikleri barındırdığının kanıtı niteliğindedir. Önümüzdeki yıllarda park ve bahçelerimizi süslemesini temenni ettiğim 'Gelin bardağı'nın aynı zamanda diğer özelliklerinin analiz edilerek Kahramanmaraş’ta kültüre alınması ile ticarete kazandırılmasını ümit ediyorum" dedi.
'ÜZÜCÜ OLUR'
Kahramanmaraş’ın zengin florasından bahsederken bu doğa harikası alanın tahrip edilmemesi ve usulüne uygun şekilde korumaya alınarak ziyaretçilere açılması gerektiğini ifade eden Yenisolak, "Aksi takdirde zaten yayılım gösterdikleri alanlar fevkalade azalan bitkilerin tamamen coğrafyamızı, özelde şehrimizi terk etmesi oldukça üzücü olur. Önemi ortada olan bu gibi bitki zonlarının yüksek meblağlarda para cezaları ile zarar verilmesini engellemeye çalışmak bir yöntem olsa da yeterli personel ve takip mekanizması olmayışı zarara engel olamamaktadır" diye konuştu.
Video Haberler
- Somalı madenciler oturma eylemi başlattı
- Şehit polis Erkan Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
- Soylu ile atışan Metiner'in o görüntüleri ortaya çıktı
- Acı biber yedi, fenomen oldu
- İstanbul Sözleşmesi için kadınlar Kadıköy'e akın etti
- Gazeteci tartıştığı esnafı silahla vurdu
- Yaralanan çocuktan sağlık görevlisine kan donduran soru
- Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı
- Beykoz'da evlilik teklifinde skandal görüntüler
- “Namusuma yan baktın” diyerek tekme tokat dövdüler