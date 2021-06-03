Gelin düğünde kalp krizi geçirip ölünce, damat kardeşiyle evlendi

03 Haziran 2021 Perşembe, 16:31

Fotoğraf: Arşiv

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki düğünde, gelin yaşadığı stres nedeniyle kendi düğününde kalp krizi geçirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin yerel basına dayandırdığı haberine göre, olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen gelinin kurtarılamadığı açıklandı.

Damat, aileler arasında süren kısa bir toplantının ardından gelinin kız kardeşi ile evlendi. Aile adına açıklama yapan gelinin amcası ise "Bu zor bir karardı" dedi.

Talihsiz gelinin cansız bedeni ise düğün bitene kadar bir odaya kaldırıldı. Kendi düğününde kalp krizi geçirerek ölen gelinin daha sonra bir tören ile yakıldığı açıklandı.

Hindistan, ne yaşanırsa yaşansın düğünlerin iptal edilmemesi ile sıkça gündeme gelen bir ülke. Geçtiğimiz haftalarda da benzer bir durum yaşanmış, damadın kaçması sonrası gelin konuklardan birisiyle evlenmişti.

Kaynak: T24