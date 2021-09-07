Gelinim Mutfakta yarışmacısı Nilgün Hanım hastaneye kaldırıldı
Şarkıcı Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta'da programında yarışmacıları arasında yer alan Nilgün Hanım fenalaşınca stüdyodan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Demet Akalın'ın sunucusu olduğu Kanal D’nin yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta’nın yeni bölüm fragmanında Nilgün Hanım’ın baygınlık geçirmesi herkesi korkuttu.
İzleyiciler, "Nilgün Hanım bayıldı mı, ne oldu? Nilgün Hanım'ın durumu nasıl?" gibi soruları araştırmaya başladı.
Stüdyoda korku dolu anlar yaşanırken Nilgün Hanım apar topar hastaneye kaldırıldı. Nilgün hanımın gelini Yağmur da korkusunu gizleyemedi.
GELİNİM MUTFAKTA NİLGÜN HANIM'A NE OLDU?
Nilgün Hanım, kaynanalar odasında kendinden geçti. Bunu fark edenler telaşla başına geldi. Ciddi bir durum olduğu anlaşılınca da Nilgün Hanım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başta gelini Yağnur olmak üzere bu anları korku dolu gözlerle izledi.
Nilgün Hanım’ın bayılmadan önce Yaren’in yapıp getirdiği keki yemesi ise sosyal medyada dikkat çeken an olarak gündeme geldi. Kekin içindeki bir malzemeye alerjisi olduğu için bayıldığı yönünde yorumlar yapıldı.
Nilgün Hanım'ın fıstık alerjisi olduğu ortaya çıktı. Yağnur ise korku içinde ağlayarak "Çok üzgünüm. Ben nasıl akıl edemedim" dedi.
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