Gelir elde edemeyen müzisyenler için 'Her Ev Bir Sahne' projesi başlatıldı
Gelir elde edemeyen müzisyenler için başlatılan "Her Ev Bir Sahne" projesinde, 240 müzisyen 10 gün boyunca evlerinden 24 saat kesintisiz canlı konserler gerçekleştirecek.
Milyon Yapım, gelir elde edemeyen müzisyenler için "Her Ev Bir Sahne" projesi başlattı. Türkiye’nin dört bir yanından 240 müzisyen 10 gün boyunca evlerinden 24 saat kesintisiz canlı konserler gerçekleştirecek. 28 Şubat tarihine kadar gerçekleşecek konserlerin bilet satışlarından elde edilecek gelir, katılımcı müzisyenlere eşit olarak paylaştırılacak.
Proje kapsamında, başvurular ile seçilen Türkiye’nin dört bir yanından 240 müzisyen, 10 gün boyunca 24 saat kesintisiz canlı konserler verecek. Her sanatçının maksimum 45’er dakika konser vereceği etkinlik, biletli çevrimiçi etkinlik platformu Sosyo’dan canlı yayımlanacak.
"Her Ev Bir Sahne" etkinliğinin biletleri 10 liradan satılıyor. Moğollar, Manga, Gazapizm, Flört, Buray ve Gripin’in de aralarında olduğu birçok sanatçı çekecekleri videolarla projeye destek veriyor.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'
Video Haberler
- Çağrı merkezi üzerinden 4 milyon liralık vurgun
- Sanatçı Nilüfer koronavirüs aşısı oldu
- Görüntüleri gündem olmuştu: Mehmet Yaşin'den açıklama
- Şantiyelere inen kutup ayıları paniğe neden oldu
- Yurttaşlar görüntüledi! Hortum anı kamerada
- Yavru köpeği araç klimasında ısıtarak kurtardılar
- 'Cacabey'in medresesi restorasyon bekliyor
- Yasağı ihlal eden kadına ceza yerine öpücük
- Muhabir canlı yayın sırasında soyuldu
- Güldür Güldür'de 'yağ' göndermeli skeç kahkahaya boğdu
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında sürpriz görüşme
- Metropoll Araştırma'dan son anket
- Kamu kurumlarına milyonlarca liralık tüy dökücü krem
- İYİ Parti'de istifa
- Tartışmalı tezin danışmanı Kuran dekan oluyor
- Özlem Zengin’e vekillerden sert tepki
- Genelkurmay başkanının yetkilerinin daraltılmasına tepki
- Soylu'nun hedefi Kılıçdaroğlu
- Bildirici'den ekrana çıkmayacaklar listesi iddiası
- Şans Topu'nda büyük 'tesadüf'