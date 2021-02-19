Gelir elde edemeyen müzisyenler için 'Her Ev Bir Sahne' projesi başlatıldı

19 Şubat 2021 Cuma, 10:05

Milyon Yapım, gelir elde edemeyen müzisyenler için "Her Ev Bir Sahne" projesi başlattı. Türkiye’nin dört bir yanından 240 müzisyen 10 gün boyunca evlerinden 24 saat kesintisiz canlı konserler gerçekleştirecek. 28 Şubat tarihine kadar gerçekleşecek konserlerin bilet satışlarından elde edilecek gelir, katılımcı müzisyenlere eşit olarak paylaştırılacak.

Proje kapsamında, başvurular ile seçilen Türkiye’nin dört bir yanından 240 müzisyen, 10 gün boyunca 24 saat kesintisiz canlı konserler verecek. Her sanatçının maksimum 45’er dakika konser vereceği etkinlik, biletli çevrimiçi etkinlik platformu Sosyo’dan canlı yayımlanacak.

"Her Ev Bir Sahne" etkinliğinin biletleri 10 liradan satılıyor. Moğollar, Manga, Gazapizm, Flört, Buray ve Gripin’in de aralarında olduğu birçok sanatçı çekecekleri videolarla projeye destek veriyor.