Gelir Eşitsizliği raporunda dikkat çeken sonuç: 10 yurttaştan 7’si borçlu

21 Ocak 2021 Perşembe, 14:15

DİSK Genel-İş Araştırma Dairesi Covid-19 öneminde Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu yayınladı. Raporda; gelir dağılımı, kişi başına düşen GSMH, yoksulluk, çalışan yoksulluğu, yoksulluk riski altında olanlar ve borçluluk düzeyi gibi durumların güncel verileri değerlendirildi. Raporda, Türkiye’de her 10 kişiden 7’sinin borçlu olduğu belirtilirken, “Gelir eşitsizliği ve yoksulluk, Türkiye’de yaşayanların yüzde 71'ini borçlu hale getirdi. TÜİK verilerine göre 83 milyon 154 bin 997 kişilik ülke nüfusunun yalnızca yüzde 28,9’unun borcu bulunmazken, yüzde 71,1’i yani 59 milyon 123 bin 203 kişi borçlu yaşamaktadır. Bu borçlanma konut ve konut masrafları dışında kalan borçlanmadır” denildi.

“HALK BİR YILDA NEREDEYSE 1.500 DOLAR FAKİRLEŞTİ”

DİSK Genel-İş’in yayınlamış olduğu raporda Türkiye’de kişi başına Gayrisafi Milli Hasıla’nın (GSMH) son bir yılda bin 434 dolar azaldığı belirtilirken, “Kişi başına düşen milli gelirin 2019 yılında 9 bin 150 dolar olan ülkemizde bu tutar 2020 yılında 7 bin 715 dolara düştü. AB ortalaması 43 bin 615 dolar iken, gelişen ekonomiler ve gelişmekte olan Avrupa ülkeleri ortalaması ise 26 bin 025 dolardır. Türkiye 7 bin 715 dolar olan kişi başına yıllık milli gelir tutarı ile AB ülkeleri arasında son sıralarda yer almaktadır” denildi.

“TÜRKİYE’DE YOKSUL SAYISI 17,2 MİLYON KİŞİ OLDU”

Gelir eşitsizliği raporunda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un sözleri de anımsatılarak şöyle denildi:

“TBMM Genel Kurulu’nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2021 bütçesi görüşmelerinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan ‘Yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı’ açıklamasının aksine Türkiye’de yoksulluk gün geçtikçe artıyor. Türkiye’de yoksul sayısı son 2 yılda yüzde 8,4 arttı. 2017 yılında 15 milyon 864 bin kişi olan yoksul sayısı, 2019 yılında 1 milyon 343 kişi daha artarak 17 milyon 207 bin kişiye çıktı. Yoksulluk oranıysa yüzde 21,3’ü buldu.”