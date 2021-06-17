Gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Yavuz Sultan Selim köprüsü altında bir gemi ile balıkçı teknesi çarpıştı.
Yavuz Sultan Selim köprüsü altında geminin çarptığı balıkçı teknesindeki 2 kişinin öldüğü açıklandı. Yaralıların da hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve Tahlisiye-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi” denildi.
İstanbul Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada ise "Bugün saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı AS ROSAILA isimli ticari gemi ile bir balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirilmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörü, KEGM-8 ve Tahliyesi-1 botu ile balıkadamlar olay bölgesine ivedilikle sevk edilmiştir. Olay bölgesinde ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda; batan balıkçı teknesinden bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişi kurtarılmıştır. Kurtarılan iki kişiden biri hastaneye sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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