Gemiden Amerikan “Black Hawk” helikopterleri indirildi

26 Şubat 2021 Cuma, 02:00

DHA’nın haberine göre, NATO’nun “Defender Europe 21” tatbikatı için ABD’nin, Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesine gönderdiği askeri teçhizatı taşıyan Amerikan bayraklı ARC Endurance isimli kargo gemisi Teksas Beaumont’tan yükünü aldıktan sonra Dedeağaç Limanı’na ulaştı.

Haberde, ABD’nin Yunanistan ile yapılan ortak tatbikatın ardından 30 adet “Black Hawk” tipi saldırı helikopterlerinin Dedeağaç Dimokritos Havalimanı’nı merkez üs olarak kullanacağının daha önce duyurulduğu hatırlatıldı. Dedeağaç Dimokritos Havalimanı Müdürü’nün şubat-ağustos arasında havalimanını üs olarak kullanacak helikopterlerin aynı zamanda yakıt ikmali ve bakımının da yine havalimanında yapılacağını söylediği aktarıldı. NATO’nun “Defender Europe 21” tatbikatı için ABD’nin, Dedeağaç’a 1800’den fazla zırhlı araç ve en az 20 bin asker çıkardığına da işaret edildi. Tatbikata Yunanistan’ın ilk kez dahil edilmesi dikkat çekmişti.

ÜSSE PROTESTO

Doğu Akdeniz’de gerilimin arttığı bir ortamda bu gelişmeler yaşanırken Atina’nın ABD ile ortak tatbikatı sonrası, Amerikan silahlı kuvvetlerine Trakya bölgesine askeri yığınak için izin vermesine Dedeağaç Barış Komitesi Halk Hareketi’nden tepki geldi. Batı Trakya Barış Komitesi, bölgede kurulacak ABD üssüne protesto kararı aldıklarını duyurdu. Açıklamada “İşçi sendikalarını, bölgemiz halkını ve gençlerini dik durmaya, bu tehlikeli politikayı topluca kınamaya ve ülkemizi ABD-NATO ölüm üssüne çeviren bu cinayet kararları engellemek için mücadeleyi yoğunlaştırmaya çağırıyoruz” denildi.

S-400 BASKISI SÜRÜYOR

Öte yandan ABD, Türkiye’ye Rusya’dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400’ler konusundaki karşıt söylemine devam ediyor. Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye’nin S-400’ler satın almasına ve F-35 projesinden çıkartılmasına yönelik tutumlarında bir değişiklik olmadığını belirtti. S-400’lerin F-35’ler ile uyumlu olmadığını düşündüklerini kaydetti. Kirby “Türkiye’nin son 10 yıl içinde ABD’den Patriot savunma sistemi almak için çok sayıda fırsatı olmasına rağmen, bunun yerine Rusya’ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400’ü tercih ettiğini hatırlatmak isterim” dedi. Türkiye Obama döneminde Patriot alımı konusunda Washington ile uzlaşma sağlanamaması üzerine Rusya’dan S-400 almaya karar vermiş, bunun üzerine ABD yaptırım kararı uyarınca Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı’na ihracatı yasaklamıştı.

Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostech’in Başkanı Sergey Çemezov ise Türkiye’ye S-400 sisteminin satılmasının NATO ülkelerinin güvenliğini tehdit etmediği görüşünü dile getirdi. Öte yandan, Çemezov, Türkiye’ye S-400 sevkıyatına ilişkin anlaşmada sistemlerde kullanılan bazı bileşenlerin üretiminin yerelleştirilmesinin öngörüldüğünü söyledi. “Yüzde 100 yerelleştirme yapmıyoruz. İstesek bile Türkiye’nin kendi topraklarında böyle bir süper teknolojili ürünün üretimini bütünüyle organize etmesi pek mümkün değil” ifadesini kullandı.