Genç klarnet sanatçısı Onur Çalışkan, Cemal Reşit Rey’de online konser verecek

25 Mart 2021 Perşembe, 04:00

Ücretsiz yayımlanacak konserde Çalışkan’a İzmir Devlet Opera ve Balesi trompet sanatçısı Tolga Bilgin ve caz müziğinin genç yeteneklerinden İlyada Zayim eşlik edecek.

ALBÜM İÇERİĞİ

“2020 yılının şubat ayında yayımlanan Esrik albümümün lansman konserini pandemi dolayısıyla yapamamıştık. Bu konsere aslında biraz lansman gözüyle bakıyorum” diyen genç sanatçı, sözlerine şöyle devam ediyor: “Albüm içeriğini sunacağız. Yer yer albümde duyduklarınızla tamamen aynı, yer yer daha farklı düzenlemeler duyacaksınız. Albüme ek olarak iki parça daha çalacağız, biri İlyada’nın bestesi, diğeri de Elazığ türküsü.”

Çalıskan’ın ilk albümü “Esrik” ayrı kültürleri ve farklı renkleri bir araya getirerek yaşadığımız toprakların ve çevre bölgelerin yerel ezgilerini, modern tınılar ve doğaçlamalarla buluşturuyor!

Dımbıllı (geleneksel), Elmas (geleneksel), Yağcılar Zeybeği (geleneksel), Tin (Onur Çalışkan), Matrak (Onur Çalışkan), Mamoş (geleneksel), Uçurumun Etrafında Yoncalar (İlyada Zayim) parçaların çalınacağı konserde deneysel bir çalışma yapacaklarını söyleyen Çalışkan, söylemeyeyim sürpriz olsun diyor.

Çalışkan Esrik albümünü ise şu sözlerle ifade ediyor: “Dinlerken, yaratırken; kendini ortaya koyarak ‘şimdiden’ çıktığın zamanda oluşturulan bu sesler seçkisi, içinde sonsuzluğa yürüyüşü barındıran doğaçlamalarla; uzun soluklu bir yolculukta, uzak soluklu yerlere gitmeye yarayan bir esriklik halidir. Esriklik, bilincin getirdiği yükümlülükleri bir anın ışığında askıya almak, yaşamı yürekten geldiğince kucaklamaktır. Bu albümdeki müzik bu hali hatırlamak ve bir an için soyutlanmaya yarasın diyedir.”

GENÇLERE DESTEK...

Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR) Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur, özellikle pandemi döneminde gençleri desteklemenin CRR Konser Salonu’nun bu sezon önceliklerinden birisi olduğu söylüyor. Mansur, “Caz alanında genç yaşına rağmen önemli isimlerle bir araya gelen Onur Çalışkan’ın “Esrik” albümündeki parçaların bestesi kendine ait. Bestecilik yönüylede öne çıkan bu genç müzisyeni sahnemizde ağırlamak heyecan verici” diyor.