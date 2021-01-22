Genç müzisyenlerin, senfoni orkestrasının enstrümanlarını anlattığı video serisi: 'Tanıştırayım'

22 Ocak 2021 Cuma, 09:00

Yönetmenliğini Caner Kaya’nın yaptığı, proje koordinatörlüğünü Begüm Başbuğ’un üstlendiği “Tanıştırayım” videoları İş Sanat’ın genç izleyicilerini müzik ve enstrümanlarla yakınlaştırmayı amaçlıyor.

Yaylı sazlar ailesini anlatan bölümlerin yayımlandığı “Tanıştırayım” serisi önümüzdeki hafta tahta nefesli ailesinin üyeleriyle devam edecek.

Çağlayan Çetin’in “Viyolonsel”, Okan Bıkım’ın “Keman”, Can Şakul’un “Viyola” ve Gökçe Küçükarslan’ın “Kontrbas”ı tanıttığı, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarında yayımlanmış olan bölümlerde müzisyenler, enstrümanlarıyla ilgili bilgileri ve kariyer yolculuklarını izleyicilerle paylaşırken, müziklerinden de tadımlık bir parça sunuyor.