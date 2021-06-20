Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Avni Burak Yenice, beyin damarındaki çatlama sonucu yaşamını yitirdi.
Sanat dünyası, çok genç bir üyesini kaybetti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan Avni Burak Yenice, beyin damarında meydana gelen çatlama nedeniyle yaşamını yitirdi. Yenice, 30 yaşındaydı.
OYUNCULAR SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA
Oyuncular Sendikası'ndan Avni Burak Yenice'nin ölümüne ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."
Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun ?? #AvniBurakYenice pic.twitter.com/PSJHWROWD3— Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) June 18, 2021
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