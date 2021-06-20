Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Avni Burak Yenice, beyin damarındaki çatlama sonucu yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Haziran 2021 Pazar, 10:30
Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu yaşamını yitirdi
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Sanat dünyası, çok genç bir üyesini kaybetti. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan Avni Burak Yenice, beyin damarında meydana gelen çatlama nedeniyle yaşamını yitirdi. Yenice, 30 yaşındaydı.

OYUNCULAR SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA

Oyuncular Sendikası'ndan Avni Burak Yenice'nin ölümüne ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."



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