Genç piyanistler İdil Biret ile sahneye çıkıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “3. Muğla İdil Biret Müzik Festivali Genç Piyanistler Seçmeleri” tamamlandı. Genç piyanistler Hande Önder ve Duru Aydın, İdil Biret ile birlikte sahneye çıkacaklar.
Genç piyanistler seçmelerine başvuran adayları seçici jüride bulunan İdil Biret, Emre Elivar, Gökhan Aybulus, Can Okan ve Münif Akalın belirledi.
Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Hande Önder ve Duru Aydın, İdil Biret ile birlikte sahneye çıkacaklar. Jüri üyeleri tarafından belirlenen genç piyanistlerden Hande Önder 2 Ağustos, Duru Aydın 5 Ağustos tarihinde Marmaris Amfi Tiyatroda düzenlenecek olan 3. Muğla İdil Biret Müzik Festivali’nde sahnede olacaklar. Genç piyanistler İdil Biret ile birlikte Chopin Spinato ve Büyük Polonez adlı eseri seslendirecekler. Genç Piyanistler Teşvik Ödülü’nü ise Serdar Yekta Elmas kazandı. Elmas İdil Biret’in önerisi üzerine elemede çaldığı eserleri 5 Ağustos’ta yapılacak festivalin kapanış konserinde seslendirecek.
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