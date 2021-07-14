Genç şarkıcıdan ‘Tekinsiz’

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 22:07

Merve Çalkan’ın 6. teklisi olan “Tekinsiz”, Pose Records etiketiyle tüm platformlarda yayımlandı.

Söz ve müziği Mabel Matiz imzası taşıyan şarkının düzenlemesini ise Volkan Karaman yaptı.

Sosyoloji eğitimi alan genç şarkıcı, Mabel Matiz ile yolunun kesişmesini ve birlikte çalışmaya karar vermelerinin hikâyesini şöyle anlatıyor: “Mabel benim büyük hayranlık duyduğum bir sanatçı. Yalnızca yaptığı müzik değil, okuduğu kitap, dinlediği şarkılar belki izlediği film hep ilgimi çekiyor. Müzikle ilgili bir düşünce çıkmazına girdiğimde arkadaşlık hakkımı kullanıp ona akıl danıştım ve yolculuğumuz başlamış oldu. Benimle ilk teklim Defter’i paylaştı, bu ilk adımımızdı. Son teklim Tekinsiz de keza yine bu fikir paylaşımlarımızın olduğu bir gün benimle paylaştığı bir şarkısıydı. Çok etkilenmiştim, hâlâ daha etkisindeyim.” “Tekinsiz”i dinlediğinizde 90'lar Türkçe pop’un enerjisini hissediyorsunuz.

Altıncı teklisi “Tekinsiz”den sonra bir albüm hayalinin olduğunu söyleyen Çalkan, “Arka planda bazı şarkıları özellikle albümümde olur diyerek ayırdığım anlar oluyor. Bulduğum ilk fırsatta başına oturmak istediğim bir proje aslında ‘albüm’. Birkaç tekli daha paylaştıktan sonra planlamasını yapacağımızı söyleyebilirim” diyor.