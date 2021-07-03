Genç tenisçi Melisa Ercan, Wimbledon gençler elemelerinde final turunda
Milli tenisçi Melisa Ercan, Wimbledon gençler elemelerinin ilk turunda Fransız Lucie Nguyen Tan'ı mağlup ederek final turuna yükseldi.
Milli tenisçi Melisa Ercan, Wimbledon gençler elemelerinde final turuna yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Orange Bowl şampiyonluğu ve 14 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda ikinciliği bulunan Melisa Ercan, ilk grand slam deneyimine galibiyetle başladı.
Melisa, Wimbledon gençler elemelerinin ilk turunda 6 numaralı seribaşı Fransız Lucie Nguyen Tan ile karşılaştı.
Dünya gençler sıralamasının 69. basamağında yer alan 18 yaşındaki rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, elemelerde final turuna kaldı.
Melisa ana tablo yolunda elemelerde 13 numaralı seribaşı olan dünya gençler 79'uncusu 16 yaşındaki Kanadalı Kayla Cross ile karşı karşıya gelecek.
Video Haberler
- Sivil polise yakalandı, 'yaktın beni' diye ağladı
- Çorum Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı
- Skandal görüntüleri sosyal medyada paylaştı! Tepki yağdı
- Mezuniyet töreninde 'tişört' giyen öğrencilere müdahale
- Arnavutköy’de çocuk istismarcısına meydan dayağı
- E-5’te can pazarı: 1 ölü, 1 yaralı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Karıştığı kavgadan saatler sonra hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun kuzeninin istifası açıklandı
- Sizinle aynı dini paylaşmak istemiyorum
- 'Açıklayacağım' demişti; Peker isim verdi!
- AREA'nın son anketi ortaya koydu! Erdoğan'a kötü haber
- Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal 'IBAN' kararı
- 'Sedat Peker' operasyonunda yeni gelişme
- Aşı olup Covid-19 geçirenler de iki dozlu sayıldı
- Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
- Tütün üreticileri yol kapattı! Acımızdan ölüyoruz
- THY FETÖ davasını kaybetti