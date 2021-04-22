Gençler, apartman görevlilerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi
6 farklı ülkeden Ankara’ya gelen gençler, Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve onaylanan Erasmus Plus Gençlik Değişim Programı kapsamında apartman görevlileri hakkında farkındalık çalışmaları için toplandı.
Polonya, Bulgaristan, Almanya, İspanya, Azerbaycan ve
Türkiye'den toplamda 48 genç Avrupa Birliği Gençlik Merkezi Başkanlığı Türk
Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve onaylanan Erasmus Plus Gençlik Değişim
Programı kapsamında apartman görevlileri hakkında farkındalık çalışmaları için
bir araya geldi. 6 farklı ülkeden Ankara’ya gelen gençler, apartman
görevlilerinin toplum hayatında yaşadıkları problemler hakkında grup
çalışmaları, araştırmalar, sunumlar, münazaralar, kısa filmler, tiyatro ve
kültürel çalışmalarda bulunacaklar.
PROJE 26 NİSAN'DA SON BULACAK
18 Nisan 2021 tarihinde başlayan proje 26 Nisan 2021de son
bulacak ve 18-30 yaş aralığında olan gençler kendi ülkelerine dönecek.
Faaliyetler sırasında eğitim çalışmaları Konut-Sen sendikası ve Zift Hayat Boyu
Öğrenme ve Eğitim Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, koronavirüse karşı önlemler alınarak katılımcılara Covid-19 hastalığı hakkında da bilgiler
verilecek.
APARTMAN GÖREVLİLERİNİN YASAL HAKLARI ANLATILDI
Proje sahibi Konut-Sen Genel Başkanı Uğur Gözel ve Konut-Sen Hukuk Müşaviri Celil Güler'le buluşan öğrenci grubu, Konut-Sen'in kuruluş hikayesini ve tarihsel gelişimini bizzat Genel Başkan Gözel'den dinledi. Diğer katılımcı ülkelerde fazla yaygın olmayan bu mesleğin aslında ne kadar gerekli olduğu konusunda konuşmalar yapan Gözel, Apartman Görevlilerinin aslında Acil Yardım butonu kadar önemli bir konumda olduğunu da dile getirdi. Mesleğin hukuksal boyutunu detaylarıyla öğrencilere aktaran Konut-Sen Hukuk Müşaviri Celil Güler ise Apartman görevlilerinin iş hayatındaki yasal haklarıyla alakalı çalışmalar yaptıklarını ve Konut-Sen sendikasının ana görevlerinden bir tanesinin apartman görevlilerinin yasal haklarını savunmak olduğunu belirtti. 22 Nisan Perşembe günü ise Gazi Üniversitesi Proje Ve Kuluçka Merkezi’ni ziyaret eden gençler pandemi kurallarına da uyarak Merkez Genel Koordinatörü Rıdvan Genç’ten Gazi Üniversitesi proje birimlerinin nasıl çalıştığını ve hangi tür faaliyetler yaptığını katılımcılara aktardı.
Katılımcıların 26 Nisana kadar Ankara’da kalacaklarını ifade
eden Zift Derneği Genel Proje Koordinatörü Nuri Bilirgen faaliyetler sırasında
katılımcıların koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kendilerini koruyabilmeleri için
maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kurallarına olabildiğince dikkat
ettiklerini, faaliyetlerin planlarını da buna göre belirlediklerini belirtti.
Zift Dernek Başkanı Avukat Barış Baytok Konut-Sen üyesi olan
apartman görevlilerinin aile ve çocuklarının da Erasmus Plus programından
faydalanarak yurtdışındaki projelere katılabileceklerini, kendilerini bu
anlamda Zift Derneği olarak bilgilendirme çalışmalarında bulunduklarını ve
işbirliği halinde çalıştıklarını ifade etti. Bütün faaliyetler bittikten sonra
katılımcıların sağ salim evlerine ulaşabilmeleri için gerekli düzenlemelerin
yapıldığı belirtildi.
Hara Ankara isimli at çiftliğinin destekleriyle at binme trekking ve çeşitli açık hava etkinliklerine katılan 48 yabancı genç, proje konusuyla da birebir bağlantılı olan ve Türk halkının yakından tanıdığı Türkiye’nin en büyük komedyenlerinden Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı filmini Hara Ankara ve Zift Eğitim Derneği sponsorluğunda İngilizce olarak izleyerek apartman görevlileri hakkında farkındalık çalışmalarına devam etti.
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