Gençler işsiz ve umutsuz

19 Mayıs 2020 Salı, 09:28

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Gençlerin ülke geleceği için "umut" olduğu söylemleri yükselse de o umudu kendilerinde bulamayan gençler işsizlikten, borçtan ve geleceksizlikten kaygılı.

Genç İşsizler Platformu'nun Öğrenci Sendikası ile ortak olarak hazırladığı ‘Gençliğin Bayramında Gençliğin Durumu’ başlıklı rapor da işsizlik, borç ve umutsuzluk sarmalı ile başa çıkmaya çalışan gençlerin, koronavirüsle birlikte bu sorunlarının daha da derinleştiğini ortaya koydu. Salgın sürecinde üniversite kaydını dondurmayı düşünen de var, ailesinin maddi yükünü hafifletmek için öğrenim kredisine başvurup 17 bin liralık krediyi ödeyemeyen de...

HAYAT PAHALILIĞI ZORLUYOR

1 milyon 156 bin gencin okurken çalışmak zorunda kaldığına dikkat çekilen raporda, bunun birinci sebebinin, ailelerin artan hayat pahalılığının etkisiyle öğrenim ücretlerini, ulaşım, yeme-içme ve konaklama gibi ek masrafları karşılayamaması olduğu belirtiliyor. Raporda görüşlerine yer verilen 21 yaşındaki Hukuk Bölümü öğrencisi öğrencisi Ahmet Furkan Altındiş, "Giderlerimizi karşılayabilmek ve okulumuza devam edebilmek için çalışmak zorunda kalıyoruz. Yaptığımız işler kafe-restoran tarzı işletmelerde garsonluk veya bölümümüzle alakası olmayan günübirlik sigortasız işler. İhtiyaçlarımızdan kaynaklı seçme şansımızın olmadığı bir işte çalışırken gerekli motivasyonu sağlayamıyoruz" dedi.

500 BİN YENİ MEZUN DA İŞSİZ KALABİLİR

"Hayallerimizle gerçeklerimiz arasındaki mesafe gittikçe açılıyor. En güzel yıllarımız, geleceğimiz için duyduğumuz derin endişe içerisinde geçiyor" denilen raporda, dikkat çeken bazı veriler şu şekilde:

- Bir yıldan fazla süredir iş arayan 15-24 yaş arası genç sayısı, son 2 yılda 74 binden 183 bine yükseldi.

- Gençler sigortasız ve asgari ücretin dahi altında bir ücrete çalışmak ya da işsiz kalmak arasında kaldı.

- 2020 itibarıyla 15-24 yaş arasında genç istihdam sayısı 3 milyon 447 bin iken, bu sayının 2014 yılının dahi altında kaldığı görüldü.

- TÜİK'in 2020 Şubat dönemi işsizlik verilerine göre, genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7 puan azalarak, yüzde 24.4 olarak tespit edilmişti.

- Söz konusu rapora göre, koronavirüs salgını öncesinde üniversiteli genç işsiz sayısının azalması, iş bulma ümidini yitirerek iş aramaktan vazgeçen gençlerin rekor sayıda artmasıyla doğrudan ilişkili: 1 milyon 168 bin genç işgücü dışında kaldı.

- 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 27’sine tekabül eden 3 milyon 112 bin genç ise ne eğitimde ne de istihdamda yer aldı.

- Gençler arasında kredi başvuruları yaygınlaştı. Ailelerinin maddi durumlarından ötürü zorunlu bir şekilde krediye başvuran gençler iş hayatlarına da borçla başladı.

- 2020 yaz ayında eğitim hayatını tamamlayacak ve çalışmak isteyecek yeni mezun sayısının 500 binin üzerinde olması bekleniyor. Raporda bu gençlerin iş bulabilmelerinin "neredeyse imkansız" olduğu belirtildi. Gerekçe olarak ise önceki yılların istihdam artışları gösterildi. Buna bir de salgın nedeniyle ekonominin küçülmesi eklenecek.