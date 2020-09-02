Gençler 'rap' diyor

02 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

- Hayatınızda rap olmasa ne olurdu? “Rap benim hayatımı kurtardı” diyebilir misiniz?

Hayatımda rap olmasa büyük ihtimalle görsel sanat dallarıyla ilgilenirdim, örneğin fotoğrafçılık yapıyor olabilirdim. Hip Hop kültürüne de ilk olarak graffiti ile başlamıştım, lise yıllarımdaki ilgi alanlarımı düşündüğümde böyle bir şeye yönelirdim diye düşünüyorum. “Rap hayatımı kurtardı” cümlesini sadece maddi açıdan söyleyemem, başka alanlarda da başarılı olabilirdim belki. Ama hislerimi ve duygularımı en iyi anlatacağım, insanlarla bu kadar iletişimde olacağım başka bir alan olmayabilirdi, bu açıdan hayatımı kurtardı diyebilirim.

‘ANAAKIM RAP’İ DESTEKLEMİYORDU’

- Rap önceden “underground” da olsa ciddi anlamda bir dinleyici kitlesine sahipti. Ancak artık daha görünür vaziyette. Görünür olmanın artıları ve eksileri neler? Siz bugünlere gelirken ne tür zorluklar yaşadınız?

Rap’in underground olduğu dönemde çok daha farklı hisler de yaşadık. Sonuçta bugüne göre daha küçük bir kitle ile bugünleri yaratmak için çok emek verdik. O zamanlar hayatımızda daha az sosyal medya vardı ve anaakım medya rap müziği desteklemiyordu. Türkiye’de Hip Hop kültürünün ilk dönemlerini yaşayan sanatçıların büyük bir kısmının maddi ve manevi zorluk yaşadığı dönemler olmuştur. Ancak o imkânsızlığın içindeyken de bu kültürün içinde yer almak bizim için bir keyifti. Underground kültürü takip edenler bilirler ki Türkiye’de Rap müziğin bugünkü haline gelmesi seneler adlı ve bu süreç aynı zamanda yoğun bir uğraşın neticesi.

Değişen şartlar hem insanların daha kolay üretmesini hem de ürettiklerini insanlara daha kolay ulaştırmasını sağladı, durum böyle olunca yeni ve iyi içerikler ortaya çıktığı kadar kalitesiz içerikler de ortaya çıkacaktır. Bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum, dinleyiciler iyi ve kötüyü ayırt edebilirler.”

- Özellikle gençler neden rap müziğe bu kadar ilgi gösteriyor? Üzerlerindeki baskı arttıkça rap müzik dinleyen genç sayısı da artıyor mu?

Geçmişte gençlerin üzerlerindeki baskı sebebiyle bağ kurdukları başka müzik tarzları da oldu, örneğin rock, metal, arabesk gibi türlerde de böyle hissiyatlar var. Ama tabii ki rap müziğin yansıttığı özgürlükçü düşünce tarzı ve içinde barındırdığı isyan bambaşka. Dünyanın ve tabii ki müzik endüstrisinin dijitalleşmesi bunda etkili. Bu da popüler içerikleri medyanın belirlediği dönemin son bulmasına sebep oldu. İnsanları eskiden daha pozitif ve içi boş içeriklere yönlendirdiklerini düşünüyorum. Bu değişim gençlerin hislerini daha kolay yansıtabilen ve daha sıkı bağ kurabilecekleri bir müzik tarzı olan rap’e yönelmelerini kesinlikle etkiledi.”

‘İZMİR HEP ÖZEL BİR ŞEHİR OLDU’

- Rap müzikte İzmir’den çok fazla isim çıktığını görüyoruz, bunun nedeni ne? İzmir’de nasıl bir ortamınız vardı gençliğinizde?

İzmir her zaman Hip Hop kültürü için özel şehirlerden biri olmuştur. Ben bu kültürle ortaokul yıllarında İzmir’de tanıştım. O günlerde bile underground rap müzikle uğraşan birçok kaliteli rapçi, graffiti sanatçısı ve breakdansçı vardı. Hip Hop’ı takip eden insanların sıkı bir etkileşimde olduğu, herkesin birbirini tanıdığı ve sürekli kendilerini geliştirip yanındakilerle paylaşımda bulunduğu günlerdi. İzmir’den birçok kaliteli ismin çıkmasının en büyük sebeplerinden biri olarak bunu görüyorum. Şehir ve yaşam tarzı ise illa ki müziklerimize etki etmiştir. Müzisyenlerin yaşadığı ortama ve hayata göre hissiyatları değişkenlik gösterebilir. Bu söze, müziğe ve yapılan şarkının konseptine yön veren etkenlerden biri.”

- Eklemek, söylemek istedikleriniz...

“Zor günlerden geçiyoruz, herkesin sağlığına dikkat etmesini ve içinde olduğumuz pandemi döneminde önlemlere uymasını diliyorum. Umarım yakında tekrar konserlerde buluşuruz.”.

‘KARANTİNADA KENDİMLE HESAPLAŞMANIN ESERİ

- Karantina sürecini nasıl atlattınız? “Döndüm Durdum” da aslında bir karantina şarkısı... Şarkı ve klibinden bahseder misiniz?

“Karantina süreci öncesinde özellikle konserler sebebiyle çok yoğun bir tempo içerisindeydik ve seyahat halindeydik. Pandemi’nin ilk başladığı dönemde evde olmak güzeldi, hepimiz için biraz durmak ve düşünmek için fırsat olduğunu düşünüyorum, müzik üretmek için de zaman yaratmamı sağladı. Fakat ne olursa olsun böyle bir felaketin yaşanmasını istemezdim, yaşanan sağlık kaygısı ve hayatın resmen durması hepimizi oldukça etkiledi.

Döndüm Durdum bu dönemde yarattığım şarkılardan biri, modundan da anlaşılacağını düşünüyorum. Kendi içimde yaşadığım hesaplaşma ve aynı zamanda ayağa kalkıp savaşmak için yarattığım motivasyonu dinleyicilerimle paylaştım, umarım onlar da bu hissiyatı almıştır. Red Bull ile yollarımız çok uzun zaman önce kesişmişti, çok uzun süredir ilişkilerimiz olan bir marka. Kendilerinin müzik kültürü üzerinde ciddi yatırımları var. Rap müzik özelinde konuşmak gerekirse, Rap’i öteden beri en çok destekleyen markalardan birisinin Red Bull olduğunu söyleyebilirim. Böyle zor bir dönemde de çalışmalarına devam ettikleri ve son klibimde de kendileri ile iş birliği içinde olduğumuz için çok memnunum.”