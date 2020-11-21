Gençler'in penaltı isyanı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 16:31

Fenerbahçe Gençlerbirliği maçına ilk yarıdaki penaltı damgasını vurdu. 37. dakikada Perotti ile Halil İbrahim'in ceza alanı içindeki mücadelesinde Fenerbahçeli oyuncu yerde kalınca hakem Meler penaltıyı verdi. Halil İbrahim pozisyonda Perotti'nin de kendisine faul yaptığını savunurken, Gençlerbirliği kenar yönetimi de hakeme isyan etti.

DEĞİŞİKLİKLER

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, milli aradan önce İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 kaybettikleri maçın 11'inden 2'si zorunlu 6 ismi değiştirdi.

İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'de oynayan Enner Valencia hastalığı, Gökhan Gönül ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Caner Erkin, Ozan Tufan, Mame Thiam ve Mbwana Samatta ise yedek kulübesinde bekledi.

Bulut, bu isimlerin yerine Mauricio Lemos, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Diego Perotti ve Filip Novak'ı ilk 11'de oynattı.

Kalede Altay Bayındır'ın oynadığı sarı-lacivertlilerin savunma dörtlüsünü Lemos, Tisserand, Serdar Aziz ve Novak oluşturdu. Savunmanın önünde Luis Gustavo ile Sosa görev yaparken, kanatlarda Perotti ve Pelkas oynadı. Santrfor arkasında Mert Hakan Yandaş'ın sahaya çıktığı ilk 11'in ileri ucunda ise Cisse görev aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasını takip etti.

Bakan Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın madalya törenine katıldıktan sonra stada gelerek maçı izledi.

LEMOS SAĞ BEKTE

Fenerbahçe'de sağ bekler Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin sakat olması nedeniyle bu bölgede Lemos görev aldı.

Asıl mevkisi stoper olan Uruguaylı isim Gençlerbirliği karşısında sağ bekte oynadı.

Sarı-lacivertli takım, Gençlerbirliği karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıktı.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Enner Valencia, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Kemal Ademi, Sinan Gümüş ve Harun Tekin sakatlık veya hastalık yüzünden Ankara'ya getirilemedi.

Gençlerbirliği, milli arada yaptığı teknik direktörlük değişikliğinden sonra ilk maçına çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekibi daha önce de çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan, Mert Nobre'nin yerine takımın başına getirilmişti.

Başkent ekibinde sakatlığı bulunan Rumen golcü Bogdan Stancu ile kırmızı kart cezalısı İsveçli sağ bek Mattias Johansson, bu maçta forma giyemedi.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELEYE DESTEK

Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yle oynadığı maçta kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkati çekmek amacıyla Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'yle ortaklaşa bir etkinlikte bulundu.

Kırmızı-siyahlı futbolcular ve teknik heyet sahaya, "Kadına Karşı Şiddete Son" yazılı turuncu renkteki özel maskelerle çıktı.



