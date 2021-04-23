Gençlerbirliği kazandı, umuda tutundu!

23 Nisan 2021 Cuma, 21:33

Süper Lig’in 37. haftasında Gençlerbirliği, Ç.Rizespor’u konuk ederken 3 puanı 2-1 ile aldı.

16. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman’ın uzaklaştırmak istediği topu orta sahada önünde bulan Dokovic’in aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.

38. dakikada Angelo’nun pasında topla buluşan Sio’nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Tarık Çetin son anda kornere çeldi.

45+1. dakikada Moroziuk’tan dönen topu önünde bulan Johansson düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0. 63. dakikada Sio skoru 2-0 yaptı. 74. dakikada Samudio farkı 1'e indirdi: 2-1. Maç da bu sonuçla bitti.



Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Kemal Yılmaz xx, Yusuf Bozdoğan xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Johansson xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Angelo xx, Metehan Mert xx, Motta xx, Soner Dikmen xx, Candeias xx, Lima xx, Sio xx, Stancu xx

Yedekler: Yasin Davus, Mustafa Akbaş, Polomat, Rahmetullah Berişbek, Mugni, Mustafa Hüseyin Seyhan, Murat Yıldırım, Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Ç. Rizespor: Tarık Çetin xx, Moroziuk xx, Emir Dilaver xx, Talbi xx, Melnjak xx, Dokovic xx, Sabo xx, Michalak xx, Fernando xx, Yasin Pehlivan xx, Remy xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Selim Ay, Alberk Koç, İsmail Köybaşı, Donsah, Mithat Pala, Samudio, Tunay Torun, Skoda, Soderlund

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Johansson (dk. 45+1), 63 Sio (Gençlerbirliği), 74 Samudio (Rize)



