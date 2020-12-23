Gençlerbirliği'nde 5 yeni vaka

23 Aralık 2020 Çarşamba, 16:07

Gençlerbirliği Kulübü, 3 futbolcu ve 2 kulüp personeli olmak üzere toplamda 5 kişide Covid-19'a rastlandığını açıkladı.

Ankara ekibinden yapılan açıklamada, "DG Sivasspor maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde 3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır. İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" denildi.