Gençlerin taleplerini tek tek sıraladı

19 Ekim 2020 Pazartesi, 14:15

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçen, ekonomik krizin gençlere etkisiyle ilgili açıklama yaptı.

Gökçen, “Gençlerin bugün talebi güçlü bir demokratik parlamenter sistemde erkler ayrılığının ve yargı bağımsızlığının sağlanması, gençlerin işsizliğini çözmeye yönelik eylem planının bir an önce hayata geçmesi, bilimsel ve kaliteli bir eğitim sisteminin kurulması için gerekli adımların atılması ve gençlerin siyasette, sosyal yaşamda ve profesyonel hayatta birer özne olarak hak ettiği saygıyı görmesidir” dedi.

Gökçen, “Gençler olarak yok sayılmaktan, dışlanmaktan, sebep olmadığımız ekonomik buhranın yükünü omuzlamaktan çok sıkıldık. Bizden önceki kuşaklardan çok daha düşük standartlarda yaşamaktan çok sıkıldık. Sistemin dışına itilmekten, kalitesiz ve plansız eğitim politikalarından, sorunlarımızı çözme konusunda yetersiz olan yöneticilerin bize akıl vermesinden ve sevdiğimiz ülkemizi terk etme düşünceleriyle çaresizliğimizden bıktık. Taleplerimiz net: Güvenceli iş, nitelikli eğitim ve evrensel standartlarda özgürlük istiyoruz” ifadelerini kullandı