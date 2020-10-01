Gençlik derneklerinin temsilcileri İzmir’de buluştu

01 Ekim 2020 Perşembe, 12:10

İzmir Büyükşehir Belediyesi Havagazı Gençlik Yerleşkesi, Pi Gençlik Derneği’nin Yerel Gençlik Dernekleri Ağı Projesi kapsamında yapılan ve gençlik alanında çalışan sivil toplum örgütü temsilcilerini buluşturan iki arama konferansına ev sahipliği yaptı. 60 gençlik çalışanının bir araya geldiği arama konferanslarında gençlik politikaları üzerine konuşuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konferans katılımcılarıyla bir araya gelerek fikirlerini paylaştı, önerileri dinledi. Arama konferanslarında gençlerin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik hak temelli çalışmalar yapmanın önemine vurgu yapıldı. Türkiye’deki gençlik derneklerinin işbirliği içerisinde hareket etmeleri, daha görünür olmaları, yeni gençlik kuruluşlarının teşvik edilmesi ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılması dile getirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gençlik alanında çalışan Pi Gençlik Derneği geçen ay gençlik politikalarını oluşturmak ve hayata geçirmek için bir işbirliği protokolü imzalamıştı.

İzmir’de 2014 yılından bu yana gençlik hakları ve sorunları alanında faaliyet gösteren Pi Gençlik Derneği, 1 Ocak 2020’de tüm Türkiye’yi kapsayan yeni bir projeye başlayarak Türkiye’de “Yerel Gençlik Dernekleri Ağı”nın kurulması için ilk adımları attı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında insan hakları, gençlik hakları, ayrımcılık, katılımcılık ve karar alma mekanizmalarında yer alma konularında görüşlerini almak üzere toplamda 60 farklı sivil toplum örgütü temsilcisi davet edilerek İzmir Büyükşehir Belediyesi Havagazı Gençlik Yerleşkesi’nde iki arama konferansı düzenlendi.