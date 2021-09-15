Genco Erkal “Ahmed Arif-Şahdamarım” ile İzmir'de
Dostlar Tiyatrosu, “Ahmed Arif-Şahdamarım” adlı oyunu, yarın akşam Karabağlar'da seyirciyle buluşturacak. Usta Sanatçı Genco Erkal'ın hem uyarlayıp yönettiği hem de sahnelediği oyunun, şarkılarını da Ercan ve Gökhan Çağıran seslendiriyor.
16 Eylül Perşembe günü Uzundere Rekreasyon Alanı Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek oyun saat 21.00'de başlayacak. 12 yaş altı çocukların getirilmemesi istenen oyunun ücretsiz davetiyeleri ise Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası'nın girişinden alınabilecek.
03.09.2021 Tarihli ve 2021/47 sayılı İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği; etkinlik girişinde “HES Kodu” ve “Aşı Kartı” kontrolü yapılacak. Aşı olmayan kişilerin etkinliğe girebilmesi için, en fazla 48 saat önce yapılmış “Negatif PCR Testi” ibraz etmeleri gerekiyor.
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