Genco Erkal’dan 19 Mayıs armağanı

19 Mayıs 2020 Salı, 12:43

Tiyatronun usta ismi Genco Erkal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sosyal medyadan anlamlı bir paylaşım yaptı.

‘NAZIM HİKMET, MUSTAFA KEMAL’İ ANLATIYOR’

Bir video çeken ve Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı’nda Atatürk’ü anlattığı bölümü okuyan Erkal, şu notu yazdı: “19 Mayıs armağanımdır. Kutlu olsun. Kuvayı Milliye destanında Nâzım Hikmet Mustafa Kemal'i anlatıyor.”

GENCO ERKAL’IN OKUDUĞU O BÖLÜM

“Dağlarda tek

tek

ateşler yanıyordu

Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki

şayak kalpaklı adam

nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden

güzel, rahat günlere inanıyordu

ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında

birdenbire beş adım sağında onu gördü.

Paşalar onun arkasındaydılar.

O, saati sordu.

Paşalar: ‘Üç’ dediler,

Sarışın bir kurda benziyordu.

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.

Yürüdü uçurumun basına kadar,

eğildi, durdu.

Bıraksalar

İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak

ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak

Kocatepe’den Afyon ovasına atlayacaktı.”