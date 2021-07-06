Genco Erkal'dan Ahmed Arif anısına ''Şahdamarım''

06 Temmuz 2021 Salı, 15:31

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, bu yıl da ziyaretçileri açık havada tiyatroyla buluşturmayı amaçlıyor. KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun programı, Genco Erkal’ın 14 Temmuz 2021 Çarşamba akşamı Avrupa yakasında ilk kez sahneleyeceği yeni müzikli gösterisi ''Şahdamarım'' ile başlayacak.

Ahmed Arif'in ölümünün 30'uncu yılında, anısına bir armağan olarak hazırlanan oyun, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konuyor.

Sahne tasarımının, Duygu Sağıroğlu tarafından yapılan oyunda, ozanın şiirlerinden bestelenen şarkıları sahnede Ercan ve Gökhan Çağıran kardeşler yorumluyor.

Yalnızca online biletleme sisteminin kullanıldığı, kapıda bilet satışının yapılmadığı etkinliklerde, bilet fiyatlarının 60-180 TL arasında değişiklik gösterdiği oyunların kapı açılış saati 18.30, başlama saati ise 21.00 olarak biliniyor. Biletler oyun başlayana kadar online olarak Biletix'ten temin edilebilecek.

2021 Programı

14 Temmuz "Ahmed Arif - Şahdamarım" – Dostlar Tiyatrosu

28-29 Temmuz "Cyrano de Bergerac" –Kumbaracı50 (Prömiyer)

4 Ağustos "Üçü Bir Arada" – Davran Tiyatrosu

11-12 Ağustos "Cimri" – Semaver Kumpanya

25-26 Ağustos "Bir Baba Hamlet" – Baba Sahne

8 Eylül "Yeni Bir Şarkı" – Moda Sahnesi

9 Eylül "Çamlıca'nın Üç Gülü" – Kedi Sahne Sanatları (Prömiyer)

10 Eylül "Sevgili Arsız Ölüm Dirmit" – Tiyatro HemHal

22 Eylül "BEN ANADOLU Yıldız Kenter'in Anısına Saygıyla" – Mam'art