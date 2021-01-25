Genco Erkal’ın hayatı belgesel oluyor
Sahnede 60 yılını tamamlayan, Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal’ın kariyerini ve sanat hayatını ele alan “Genco” adlı belgeselin çekimleri başladı. Belgeselin, temmuz ayında ENKA Sanat’ta gerçekleştirilecek bir prömiyer gösterimle izleyiciyle buluşması hedefleniyor.
ENKA Sanat’ın daimi sanatçılarından, Türk tiyatrosunun duayen ismi Genco Erkal’ın sanat hayatı belgesel oluyor.
Senaryosunu Genco Erkal'ın yazdıgˆı ve bu nedenle benzerine az rastlanır otobiyografik bir nitelik de taşıyan belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Selçuk Metin, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstleniyor.
ENKA Sanat’ın, Türk tiyatrosuna katkılarını bir adım öteye taşımak amacıyla bir süredir üzerinde çalıştığı belgesel, kurumun sanatçı ve kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu ile yaklaşık 25 yıllık köklü birlikteliğine dayanıyor.
Yalnızca bir sanatçının kariyerini değil, Türk tiyatrosunun da önemli ve büyük bir dönemini anı ve anekdotlarla aydınlatacak belgeselin, çekim ve kurgu sürecinin tamamlanmasının ardından, ilk gösteriminin temmuz ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılması planlanıyor.
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