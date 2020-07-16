Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Bu kabul edilebilir ve yasal bir şey değil"

16 Temmuz 2020 Perşembe, 14:08

Torun, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakı belediyelerin pandemi süresince vatandaşların yaşadığı sıkıntıları ve kendi şehirlerindeki sorunları çözmek için mücadele içinde olduklarına dikkat çekerek "Her türlü engellemeye rağmen vatandaşların sorunlarını çözmüş ve bir memnuniyet yaratmışlardır. Bu memnuniyet saraydakileri rahatsız etmiş olsa gerek ki her gün farklı bir konu ile karşı karşıya kalıyoruz" dedi.

İBB'nin metro projesi için bulduğu kredinin haczedilmesine tepki gösteren Torun, kamu bankalarına seslenerek yasalara ve kanunlara uyulması gerektiği çağrısını yaptı.

Metronun bir devlet yatırımı ve malı olduğuna vurgu yapan Torun, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyemizin daha önce rafa kaldırılmış metro projesini hayata geçirmesini hazmedememişler olsa gerek ki o projenin gerçekleşmesi için alınan krediye de el koymuştur. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Her türlü engellemeye rağmen İstanbul’un içinde bulunduğu trafik sorununu çözmek için metroyu hayata geçirmeye çalışıyor ama aldığı krediye siz el koyuyorsunuz. Neden? Daha önceki yönetimin borçlarından dolayı. Bu kabul edilebilir ve yasal bir şey değil.

Metro, bir devlet malıdır, yatırımdır. Alınan kredi o yatırıma tahsis edilmiştir. Siz tahsisli bir parayı kamu kaynağını maalesef yasadışı bir şekilde el koyuyorsunuz. Öyle bir korku sarmış ki belediyelerimiz hangi hizmeti ortaya koysa bir korku bir panik…Bu milletimizin gözünün önünde cereyan ediyor. Ben kamu bankalarımızı yasalara ve kanunlara saygı göstermeye davet ediyorum. Zaten belediyelerimize kredi vermiyorsunuz şimdi de yasadışı uygulamalara başladınız."