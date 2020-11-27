Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Akalın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bursa'da çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Akalın'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
TBB, Dr. Akalın'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. TTB'nin mesajı şöyle:
"Bursa'da çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Akalın'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz."
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